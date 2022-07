“Una lección a los malcriados”, Morales cargó contra futbolistas y dirigentes

Néstor Morales, periodista de Blu Radio, aprovechó la victoria de Colombia ante Argentina con la que se clasificó para la final del certamen orbital, al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, y a los Juegos Olímpicos de París 2024, para echarle vainazos al equipo masculino que tiene muchos “lujos” y vive “alardeando en redes sociales”.

El momento de gloria que vive el seleccionado femenino de nuestro país ha servido para pronunciamientos de todo tipo, desde respaldo de entes oficiales, como para pasar ‘cuentas de cobro a otros sectores’.

Néstor Morales aprovechó el triunfo de las damas para criticar jugadores y dirigentes

En su espacio radial, el periodista se mostró encantado por los logros de las damas de nuestro país y de paso aprovecho para cargar en contra de los hombres que, según él, tienen todo tipo de lujos y no entregan los mismos resultados.

“Me da emoción que estas niñas, que han luchado valientemente, son heroínas de verdad, no son consentidas, no se dan lujos en yates, no están alardeando en redes sociales”, manifestó en una de sus intervenciones.

En otro de sus apuntes, cuando interactuaba con un colega, trató de “malcriados” a los hombres por algunos de sus comportamientos.

“Estas niñas son deportistas de las sufridas, que juegan en condiciones muy diferentes a las de los lujos de los señores del fútbol colombiano, malcriados ellos. Entonces estas mujeres están dando una lección para todos, para los futbolistas y para los dirigentes en Colombia”, amplió en su mensaje.

Fuertes señalamientos en contra de los hombres que se han visto señalados desde varios sectores ante los logros que han tenido las damas.

De momento, sigue en veremos la realización de una liga femenina para el segundo semestre de 2022 en Colombia. Entre otras, el presidente electo, Gustavo Petro le puso una tarea en particular al Ministerio del Deporte y se comprometió a consolidar ese campeonato.