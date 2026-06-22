Hotel Wayira Beach de On Vacation juega de local en la temporada más futbolera del año

Uno de los grandes dilemas de la temporada futbolera es que asistir a los grandes eventos internacionales sigue siendo un sueño difícil de alcanzar para muchas familias colombianas. El costo de los viajes, las entradas, los trámites y los gastos en moneda extranjera han llevado a que miles de aficionados busquen nuevas formas de disfrutar la emoción del fútbol sin salir del país.

En ese contexto, los destinos de sol y playa han comenzado a ganar protagonismo. Y entre ellos hay uno que aparece cada vez con más frecuencia en las búsquedas de los viajeros: Hotel Wayira Beach de On Vacation, en La Guajira.

Su ubicación frente al mar, sus paisajes únicos y la posibilidad de vivir cada partido con la camiseta amarilla puesta, los pies en la arena y el Caribe colombiano como escenario han convertido a Wayira Beach en uno de los grandes protagonistas de la temporada.

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El lugar donde el fútbol se encuentra con el Caribe

Hay hoteles para hospedarse. Y hay hoteles que terminan convirtiéndose en parte del viaje. Wayira Beach pertenece a esta segunda categoría. La combinación entre el desierto guajiro, la inmensidad del mar y la riqueza cultural de la región hacen que cada visita tenga algo diferente para recordar.

Ubicado en uno de los territorios más fascinantes del país, Wayira es mucho más que un hotel. Es una puerta de entrada para descubrir paisajes únicos, conectar con las tradiciones ancestrales de la cultura Wayuu y vivir una experiencia auténtica rodeada de naturaleza, aventura y confort.

Un hotel diseñado para quedarse más tiempo

Desde la llegada, los viajeros encuentran espacios pensados para el descanso y la desconexión.

Sus diferentes tipos de habitaciones ofrecen comodidad, amplitud y una atmósfera que invita a disfrutar cada momento de la estadía. Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, la Suite Wayira representa el máximo nivel de confort y privacidad, ideal para celebrar ocasiones especiales o simplemente disfrutar del privilegio de despertar frente a uno de los paisajes más sorprendentes de Colombia.

Cuando cae el sol comienza otro espectáculo

Si hay algo que los viajeros recuerdan de Wayira Beach son sus atardeceres. Cuando el sol comienza a esconderse, el cielo se transforma en una mezcla de tonos dorados, naranjas y rojizos que contrastan con el paisaje guajiro y crean un espectáculo natural difícil de olvidar.

Son esos momentos que invitan a detenerse, respirar profundo y entender por qué La Guajira tiene una capacidad única para enamorar a quienes la visitan.

Mucho más que playa y descanso

Más allá de sus instalaciones, Wayira abre la puerta a algunas de las experiencias más extraordinarias de La Guajira.

Los viajeros pueden visitar una auténtica Ranchería Wayúu para conocer sus tradiciones, su gastronomía y la riqueza cultural de una de las comunidades ancestrales más importantes de Colombia.

También pueden descubrir el espectacular Cabo de la Vela, donde el desierto se encuentra con el mar Caribe en un paisaje que parece infinito, o recorrer Manaure y su famoso Mar Rosado, uno de los escenarios naturales más sorprendentes de la región.

Para quienes buscan aventura, experiencias como Palomino, los recorridos en catamarán frente a Wayira Beach o las actividades al atardecer permiten contemplar la belleza de La Guajira desde una perspectiva diferente.

Cada recorrido está diseñado para que los viajeros conecten con la esencia del territorio, sus paisajes, su cultura y la autenticidad de una región que deja huella.

Un viaje que también genera impacto

La experiencia Wayira está acompañada por un compromiso permanente con el turismo responsable.

El hotel impulsa iniciativas orientadas al bienestar de las comunidades locales y participa en acciones que contribuyen al desarrollo social y económico de la región. Asimismo, desarrolla jornadas de apoyo y cuidado animal, reafirmando su compromiso con la protección de las especies que habitan este ecosistema único.

Porque viajar también significa generar un impacto positivo en los lugares que visitamos. Y en Wayira, cada experiencia busca aportar al crecimiento de La Guajira, respetando su cultura, cuidando su entorno y fortaleciendo el vínculo entre los viajeros y el territorio.

Wayira es naturaleza, cultura, gastronomía, aventura y bienestar. Es la oportunidad de descubrir algunos de los paisajes más extraordinarios de Colombia y entender por qué hay viajes que permanecen para siempre en la memoria. Wayira Beach es uno de ellos.

El momento de hacer el viaje

Para quienes ya se imaginaron viendo los partidos frente al Caribe colombiano, Hotel Wayira Beach de On Vacation tiene descuentos de hasta el 70% en reservas realizadas hasta el 30 de junio. Una oportunidad para convertir la temporada más futbolera del año en una experiencia entre playa, cultura, naturaleza y algunos de los paisajes más sorprendentes del país.