Florida 2026: descubra el equilibrio perfecto entre la magia y el descanso con Aviatur

Florida se proyecta como uno de los destinos ideales para 2026: parques temáticos, playas, compras y experiencias a la medida que Aviatur acompaña para que cada viajero disfrute la emoción y el descanso en un solo recorrido.

El viaje ideal no siempre se trata de elegir entre adrenalina o tranquilidad. A veces, la mejor experiencia está en encontrar el punto exacto entre ambos mundos. Por eso, para 2026, Aviatur invita a redescubrir Florida como un destino versátil, pensado para quienes quieren vivir la acción de los parques temáticos, pero también reservar momentos para descansar, recorrer paisajes tropicales y disfrutar sin afanes.

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Con opciones para familias, parejas, grupos de amigos o viajeros que buscan una escapada diferente, Florida reúne entretenimiento, compras, gastronomía, playas y ciudades modernas en un mismo viaje. La clave está en planear una experiencia que se ajuste al ritmo de cada persona.

Universal Orlando Resort: la emoción que no se detiene

Uno de los grandes atractivos de Florida es Universal Orlando Resort, un complejo donde los visitantes dejan de ser espectadores para convertirse en protagonistas de historias llenas de acción, fantasía y tecnología.

Allí, cada parque ofrece una experiencia distinta. Universal Studios Florida permite vivir desde adentro algunas de las historias más reconocidas del cine y la televisión. Universal Islands of Adventure combina adrenalina con mundos legendarios y atracciones de alto impacto. Volcano Bay propone un ambiente tropical donde el agua, la diversión y el descanso se encuentran. A este recorrido se suma Universal Epic Universe, la nueva apuesta de Universal Orlando Resort, que el pasado 22 de mayo celebró su primer aniversario y continúa consolidándose como una de las experiencias inmersivas más innovadoras del destino.

0 of 5 Atracciones Familia Magia Espectáculo Y momentos inolvidables

Con el acompañamiento de Aviatur, los viajeros pueden organizar su visita de acuerdo con sus intereses, tiempos y expectativas, ya sea para concentrar la emoción en pocos días o para integrar los parques dentro de un itinerario más amplio por Florida.

Playas, compras y planes para bajar el ritmo

Después de la intensidad de los parques, Florida también ofrece espacios para desconectarse. Playas, Viajes por carretera, Tiendas de descuento, restaurantes y paisajes tropicales hacen parte de una propuesta que permite equilibrar los días de aventura con momentos de descanso.

Esa combinación es uno de los grandes diferenciales del destino: se puede empezar el día con una atracción llena de adrenalina y terminarlo con una caminata tranquila, una jornada de compras o una tarde frente al mar. Para Aviatur, ese equilibrio es clave al momento de diseñar unas vacaciones completas.

Planee su experiencia con Aviatur

Cada viajero tiene una forma distinta de disfrutar. Quienes buscan una escapada ágil pueden adquirir en Aviatur.com sus entradas para los parques de Universal Orlando Resort por tres o cuatro días. Y quienes prefieren una experiencia más completa pueden acceder a atención personalizada para construir planes de hasta 14 días, diseñados a la medida.

La invitación es a empezar desde ahora a proyectar el próximo gran recuerdo. Florida tiene la magia, la aventura y el descanso; Aviatur puede acompañarlo para que usted solo se dedique a disfrutar.

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