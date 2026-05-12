Más allá del Mundial: La escapada en Florida que mezcla adrenalina y contacto con la naturaleza en estado puro

Para quienes van al Mundial a vivir la intensidad de cada partido que se jugará en Miami, existe la posibilidad de hacer una pausa y descubrir otra cara de Florida. A pocas horas por carretera aparece Lakeland, un destino que guarda dos experiencias inolvidables, una aventura salvaje sobre el agua y un recorrido por un refugio de calma donde la música nace desde una torre. Es una escapada perfecta para respirar, cambiar de ritmo y recordar que el viaje también se vive fuera de los estadios.

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Como punto de partida está el Grape Hammock Fish Camp & Airboat Rides, un lugar que parece detenido en el tiempo, donde la madera cruje bajo los pies y el aire tiene ese olor denso y húmedo que anticipa la cercanía y lo que se vivirá al estar en un pantano. Desde el primer momento, la experiencia se siente distinta. No hay filtros y lo que hay es naturaleza viva, abierta y en todo su esplendor.

Airboat Lakeland

Subirse a un airboat es disponerse a vivir una experiencia irrepetible. El motor ruge con fuerza y el bote se desliza sobre el agua con una ligereza inesperada, es casi como si flotara sobre la superficie. El viento se siente en cada poro con intensidad, levanta el cabello y obliga a entrecerrar los ojos para aferrarse a una sensación única.

Biodiversidad

A medida que el recorrido avanza, el paisaje se expande en una mezcla de verdes profundos y tonos oscuros que parecen no tener fin. La vegetación rodea el camino como un corredor natural y, en medio de esa inmensidad, cada detalle cobra importancia. El guía va observando con atención, va alerta para detectar los movimientos del agua, y de pronto hace una señal, reduce la velocidad, el sonido baja e indica a donde se debe mirar, para así encontrarse de frente con un caimán.

El encuentro es directo, sin barreras. Sus ojos apenas sobresalen del agua. La cercanía genera una mezcla de fascinación y respeto, una tensión silenciosa que se siente en el aire. Es un momento breve, pero suficiente para entender que aquí el visitante no es el protagonista, sino el invitado.

El recorrido continúa y la escena cambia constantemente. Aparecen en las alturas con su majestuosidad las reinas del cielo, las águilas calvas, imponentes, que se posan en las copas de los árboles, vigilantes. Además, es probable encontrarse con bueyes que aparece entre la vegetación, con una tranquilidad que es contagiosa. Hay tramos de velocidad que despiertan la adrenalina, curvas que arrancan sonrisas, y otros en los que el motor se apaga y todo queda en silencio.

Airboat Lakeland

En esos instantes, el tiempo parece estirarse. Solo se escucha el agua, el viento suave y la vida que habita el lugar. Es una experiencia sensorial completa, en la que cada sonido, cada movimiento y cada encuentro se sienten únicos y son irrepetibles.

Un jardín que canta y encanta

Después del vértigo del pantano, el camino conduce hacia Bok Tower Gardens, donde el ritmo cambia de manera casi imperceptible hasta convertirse en algo completamente distinto. El aire se vuelve más ligero, más fresco, y el entorno invita a bajar la velocidad, a caminar sin prisa, a observar.

A lo largo del recorrido, aparecen pequeños detalles que evocan un mundo de fantasía. Entre la vegetación, que sorprende por crecer sobre suelos arenosos propios de esta región de Florida, se esconden diminutas estructuras y puertas que recuerdan las llamadas “fairy houses”. Este entorno no es casual, ya que el jardín está ubicado sobre una antigua formación de arena, donde la vida ha aprendido a adaptarse y florecer con fuerza.

fairy houses

A cada paso, el paisaje parece diseñado para detenerse. El reflejo del cielo en el agua, la simetría de los jardines, los colores que cambian con la luz del día. Y entonces, en medio de esa calma, aparece la torre. Alta, imponente, reflejada en un estanque que la duplica, la llamada “Singing Tower” se convierte en el centro de todo. Pero no es solo su presencia lo que impacta. Es su sonido.

“Singing Tower”

Construida a finales de la década de 1920 por el editor y filántropo Edward W. Bok, esta estructura nació como parte de un santuario dedicado a la naturaleza y a la idea de crear el lugar “más bello para el mundo”. La torre, de más de 60 metros de altura, fue levantada en uno de los puntos más altos de la península de Florida y alberga en su interior un carillón de decenas de campanas traídas desde Inglaterra, cuyo sonido fue pensado para integrarse con el paisaje.

Sentarse frente al estanque es una experiencia que invita a la introspección. El tiempo deja de ser una medida urgente y se convierte en algo más flexible, más humano. A su alrededor, las personas bajan la voz, caminan más despacio, observan más. Es un lugar que no necesita estímulos adicionales. La calma es suficiente.

Una escapada que también es un respiro

Lo que hace especial esta experiencia no es solo la visita a dos lugares, sino el contraste entre ellos. En cuestión de horas, el cuerpo pasa de la adrenalina del viento golpeando el rostro a la serenidad de una melodía que parece detener el tiempo.

En medio del Mundial, cuando todo invita a la intensidad constante, esta escapada ofrece una alternativa necesaria. Porque entre un partido y otro, también hay espacio para sentir la naturaleza de cerca, para observar sin prisa y hacer vivir una experiencia que quedará en la memoria para siempre.