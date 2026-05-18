Amstel lanza en Ecuador el ‘Vaso de la Historia’ de la Libertadores

El nuevo 'Vaso de la Historia' de Amstel® utiliza tinta térmica que revela detalles del diseño e íconos de la CONMEBOL Libertadores cuando la cerveza está a la temperatura ideal.

La pasión del fútbol sudamericano y la innovación tecnológica se fusionan en una pieza de colección sin precedentes.

Amstel®, la cerveza 100% pura malta del portafolio global de Heineken, presentó oficialmente en Ecuador “El Vaso de la Historia”.

Se trata de un ítem desarrollado en alianza con la CONMEBOL Libertadores, diseñado para transformar la experiencia de los aficionados al convertir un objeto cotidiano en un verdadero museo interactivo.

La elección de Ecuador como país pionero a nivel mundial para introducir esta pieza no es casualidad. “Ecuador representa una oportunidad estratégica para el grupo Heineken en la región por su pasión única por el fútbol”, destacó Laurent Delmouly, Presidente Ejecutivo de Heineken Ecuador, reafirmando el compromiso de la multinacional de seguir trayendo propuestas de valor al mercado local.

Innovación interactiva: Tinta térmica y realidad aumentada

A simple vista, el vaso es un homenaje gráfico a las últimas cuatro ediciones del torneo (2022 al 2025), integrando ilustraciones de los estadios, monumentos de las ciudades sedes, escudos de los equipos finalistas y la efervescencia de las barras. Sin embargo, el verdadero diferencial radica en su tecnología.

“Buscamos crear una pieza que conecte con la historia del torneo y con la forma en que los hinchas viven el fútbol hoy. Es una manera diferente de acercar la experiencia de la CONMEBOL Libertadores a los consumidores”, explicó Pamela Ormaza, Brand Manager de Amstel®.

¿Cómo conseguirlo?

La marca confirmó que los fanáticos e hinchas ecuatorianos podrán adquirir “El Vaso de la Historia” de dos maneras: