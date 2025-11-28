ISA es uno de los 10 Mejores Lugares para Trabajar en Colombia en 2025

ISA y sus empresas en Colombia fueron reconocidas por Great Place to Work Institute en la categoría “Más de 1.500 colaboradores” del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2025, ubicándose en la posición número ocho. Un reconocimiento que respalda a la organización por cumplir con estándares internacionales y que se sustenta en la percepción directa de sus colaboradores.

Este resultado se obtuvo a partir de una evaluación en la que cerca de 2.500 colaboradores compartieron su percepción sobre bienestar, cultura, oportunidades de desarrollo y confianza dentro de la organización. Para ISA, la distinción confirma que poner a las personas en el centro de su estrategia empresarial no solo fortalece el ambiente laboral, sino que también impulsa mejores resultados de negocio y relaciones más sólidas en el largo plazo.

Una distinción que llega en un momento relevante

El reconocimiento coincide con la implementación de la Estrategia ISA2040, que ha permitido evolucionar el modelo de talento y consolidar prácticas que generan experiencias positivas para los colaboradores, al tiempo que impulsan resultados que se traducen en mayor desarrollo para la sociedad y el cuidado del medio ambiente, pilares fundamentales para la organización.

En este contexto, la medición realizada por el Great Place to Work Institute, entidad independiente responsable del ranking, brinda una validación externa a los esfuerzos que ISA ha priorizado en los últimos años.

Para ISA, este resultado no solo reconoce el compromiso de quienes ya forman parte de la organización, sino que también abre la puerta para atraer nuevo talento dispuesto a crecer y aportar a un propósito compartido. Como expresa la empresa: “Cuando tu energía se une a la nuestra, generamos vida, desarrollo y futuro”.