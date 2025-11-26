Bogotá abre 100 vacantes para conductores del SITP: requisitos, salarios y cómo postularse

La búsqueda de empleo en Bogotá sigue ofreciendo nuevas oportunidades formales, y esta semana la estrategia ‘Talento Capital’, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), anunció una convocatoria con 100 vacantes laborales para conductores y operadores del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). La oferta se realiza en alianza con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y con el operador Consorcio Express, una de las empresas vinculadas a TransMilenio.

Esta convocatoria está dirigida a personas con licencia de conducción C2 o C3, incluyendo aspirantes que no cuenten con experiencia previa en manejo de vehículos pesados, una oportunidad clave para quienes buscan ingresar al sector transporte con un contrato estable y prestaciones garantizadas. Las personas interesadas podrán postularse hasta el sábado 29 de noviembre de 2025, enviando su hoja de vida al correo oficial de la convocatoria: profesional.jseleccion@consorcioexpress.co.

Entre los cargos disponibles se encuentran conductor u operador Patio Zonal y conductora u operadora Bus Zonal. Todos los contratos son a término indefinido, y uno de los principales requisitos es estar libre de comparendos, o contar con un acuerdo de pago en el que la primera cuota ya haya sido cancelada.

La SDDE recordó que este proceso es totalmente gratuito, no requiere intermediarios y no implica ningún tipo de pago para participar. Las autoridades también hicieron un llamado a evitar estafas y a validar siempre la información en los canales oficiales.

Salarios y beneficios para los conductores del SITP

Actualmente, los conductores del SITP reciben un salario promedio entre $2.300.000 y $2.500.000, aunque dependiendo del operador, la ruta o los turnos, algunos ingresos pueden acercarse a los $3.000.000 mensuales. A estos montos se suman bonificaciones, incentivos, acceso a fondo de empleados y prestaciones sociales completas, lo que convierte estas vacantes en una de las ofertas formales más competitivas del sector transporte en la ciudad.

Asimismo, dentro de las empresas operadoras también existen vacantes técnicas con pagos atractivos. Por ejemplo, los técnicos eléctricos automotrices pueden devengar cerca de $1.680.600, más auxilios de alimentación y transporte; mientras que los instructores o capacitadores pueden recibir hasta $2.600.300 más incentivos por desempeño.

La SDDE recordó que, adicional a esta convocatoria, durante la semana habrá varias ferias de empleo en diferentes puntos de Bogotá, donde se ofertarán vacantes en múltiples áreas laborales. Las personas interesadas deben estar atentas a los anuncios oficiales.