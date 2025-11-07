Mujeres cuidadoras encuentran en la escritura una forma de transformar su historia

En Bogotá, miles de mujeres dedican su vida entera a cuidar de otros: hijos, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad. Lo hacen sin horarios, sin salario y, muchas veces, sin descanso ni reconocimiento. Para ellas, el tiempo propio casi no existe.

Por eso, cuando un grupo de mujeres cuidadoras del programa Manzanas de Cuidado, de Bogotá, tuvo la oportunidad de sentarse, conocer otros mundos desde el arte y empezar a narrarse, algo se movió. La escritura expandida dejó de ser un ejercicio formal, para convertirse en una herramienta que les permitió recuperar su voz y sanar.

0 of 3 Semillero La Palabra en el Espacio Semillero La Palabra en el Espacio Semillero La Palabra en el Espacio

También puede leer: Lima, un paraíso gastronómico y artístico que conquista Latinoamérica

Escrituras expandidas para el autocuidado

De acuerdo con el programa Manzanas de Cuidado de Bogotá, las mujeres cuidadoras son aquellas que se encargan a tiempo completo del cuidado de la casa, los niños, enfermos o adultos mayores. La mayoría de ellas superan los 50 años y el 90 % vive en zonas de estratos 1, 2 y 3, de acuerdo con el DANE. En pocas ocasiones tienen la oportunidad de practicar actividades de formación, ocio o recreación.

Pensando en ellas, el semillero La Palabra en el Espacio, del reconocido programa de Creación Literaria de la Universidad Central, desarrolló el proyecto de escritura creativa “((RE)((CREARTE)): Escrituras expandidas para el autocuidado”, que ganó la Beca de Lectura, Escritura y Oralidad de la Secretaría de Cultura. De esta manera, las cuidadoras encontraron, en cinco laboratorios realizados en la localidad de Santa Fe, un espacio para pensarse a sí mismas y crear.

Más que un taller, fue una pausa en medio de la rutina. A través de ejercicios con el cuerpo, la memoria, el sonido y la imagen, las participantes empezaron a reconocerse, a escribir sobre lo que duele y sostiene; a construir relatos propios. Producto de ello pudieron mostrar sus obras en una exposición realizada en la Universidad Central.

De la investigación académica a la transformación social

Este programa se construyó de forma colectiva, “a partir de un trabajo investigativo sobre la potencia de las escrituras expandidas para aplicarlas a procesos de transformación social”, indicaron Valentina Bonil, Natalia Gutiérrez, Michael Rodríguez, Ameli Vega, Alison Léger Cudris, Juanita Vargas y Ana María Suárez, integrantes del semillero.

El proyecto recibió uno de los 29 estímulos económicos otorgados por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). Dentro de las 54 propuestas para fomentar la lectura, escritura y oralidad, “((RE)((CREARTE))” fue una de las ocho ganadoras.

El semillero de investigación La Palabra en el Espacio, de la Universidad Central, ha promovido la escritura creativa a través de un proyecto para el autocuidado, dirigido a mujeres de las Manzanas de Cuidado de Bogotá.

¿Cómo ser parte de estas propuestas?

Ingresa a la pagina de la Universidad Central, conoce sus distintos proyectos de creación y transformación social, participa en ellos, y síguela en sus redes oficiales: