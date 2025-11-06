Lima, un paraíso gastronómico y artístico que conquista Latinoamérica

Lima continúa fortaleciéndose como el epicentro turístico de Perú. Su mezcla única entre historia viva, modernidad y una escena culinaria reconocida mundialmente ha convertido a la capital en un destino obligatorio tanto para peruanos como para visitantes extranjeros.

De acuerdo con cifras de la plataforma Airbnb, entre enero y junio de 2025 se registraron alrededor de 390 mil búsquedas de espacios de alojamiento en Lima, lo que demuestra un creciente interés por explorar las múltiples facetas de la ciudad.

Durante este periodo, las reservas realizadas por viajeros locales aumentaron cerca de un 40%, mientras que los visitantes internacionales impulsaron un crecimiento superior al 15% frente al mismo lapso del año anterior.

Cómo viven la ciudad los viajeros

Los datos evidencian dos perfiles de visita muy definidos:

Turistas nacionales: apuestan por escapadas cortas, con una estancia promedio de dos noches ; ideal para disfrutar fines de semana inmersos en la cultura limeña.

apuestan por escapadas cortas, con una estancia promedio de ; ideal para disfrutar fines de semana inmersos en la cultura limeña. Turistas internacionales: extienden su experiencia a cuatro noches, tiempo que destinan para conectarse profundamente con la gastronomía, arte y vida local de la capital peruana.

En cuanto a los países de origen, la mayoría de los viajeros proviene de América Latina. Las ciudades con más reservas registradas hacia Lima fueron:

Santiago (Chile)

Bogotá y Medellín (Colombia)

General Alvear y Buenos Aires (Argentina)

Este flujo evidencia la preferencia regional por Lima como destino cultural y gastronómico.

Gastronomía, arte y autenticidad: el alma de Lima

Lima es una experiencia que trasciende lo tradicional. La ciudad invita a los viajeros a adentrarse en mercados locales donde los sabores peruanos despiertan los sentidos, a recorrer museos que salvaguardan su historia milenaria y a perderse en barrios como Barranco, donde la tradición artística convive con vibrantes expresiones de arte urbano.

Su gastronomía —considerada entre las mejores del mundo— continúa siendo uno de sus mayores atractivos, mientras que sus espacios culturales impulsan una conexión única con la identidad peruana.

Experiencias para descubrir Lima desde adentro

A través de anfitriones de Airbnb, los visitantes pueden disfrutar actividades únicas que permiten conectar con la autenticidad de la ciudad. Algunas experiencias destacadas son:

Prepara platos típicos peruanos: talleres culinarios que enseñan técnicas e ingredientes locales.

talleres culinarios que enseñan técnicas e ingredientes locales. Recorre Barranco con una artista local: una mirada íntima al emblemático barrio bohemio, donde se respira arte en cada esquina.

Estas actividades se convierten en puertas de entrada al vasto legado cultural de Lima, donde cada visitante puede vivir historias propias.



