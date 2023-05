Con esta alternativa no va a tener que comprar chicles para dejar de oler a tabaco

Cigarrilos IQOS Cortesía Bonds By IQOS

Olor en el pelo y las manos y quemaduras en la ropa son algunas de las incomodidades más grandes para los adultos fumadores de cigarrillo, durante años esta ha sido una problemática que para muchos es todo un dolor de cabeza por sus hábitos de consumo. Precisamente, atendiendo a esa necesidad IQOS presenta una nueva alternativa que promete dejar atrás el incómodo olor cuando se fuma.

Lea también: La reducción de daño, una alternativa frente al tabaquismo

BONDS by IQOS es un dispositivo que calienta el tabaco en lugar de quemarlo, siendo muy diferente a lo conocido en el mercado como: cigarrillos electrónicos o vapeadores que calientan líquidos con o sin nicotina. Este dispositivo entrega sabor auténtico a tabaco, pero sin producir humo, lo que lo hace una alternativa muy atractiva.

En Colombia, 80.000 fumadores ya se han cambiado a alternativas libres de humo y muchos de ellos destacan el cambio que ha generado en su vida social ya que, no genera humo o cenizas, no deja olor a cigarrillo en las manos, el pelo o la ropa, no necesita encendedor o cenicero y además se puede llevar a cualquier parte y personalizarlo.

Ahora bien teniendo en cuenta lo anterior, para conmemorar el sexto aniversario IQOS, se creó un reto denominado #AceptaElReto que consiste en poder usar BONDS by IQOS durante 15 días* antes de comprarlo. La marca, brindará una experiencia a través del préstamo de sus dispositivos para que más fumadores adultos dejen el cigarrillo atrás.

Puede leer: Sin humo y sin cenizas: BONDS by IQOS, una mejor alternativa que continuar fumando*

¿Cómo hacer parte del reto BONDS by IQOS?

Si usted es un fumador activo, puede ser parte del reto BONDS by IQOS. Aunque, antes debe tener en cuenta que durante el reto tendrá acceso al dispositivo electrónico de calentamiento de tabaco durante 15 días*. Pero si en este tiempo no deja el cigarrillo, no deberá cancelar ningún valor y simplemente tendrá que devolver el dispositivo.

?????

La mejor opción siempre será dejar el cigarrillo, pero si no lo hace, puede conocer más de #AceptaElReto buscando el hashtag en redes sociales, entrado al sitio web iqos.com, llamando a la línea #476 o visitando cualquiera de las tiendas IQOS.

*Aplican Términos y Condiciones en iqos.com/prueba+Estudios demuestran que la satisfacción de aquellos que se cambiaron completamente a IQOS es comparable con la de aquellos que continuaron fumando.