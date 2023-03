La reducción de daño, una alternativa frente al tabaquismo

Muchas veces, las personas toman la decisión de seguir un hábito aun sabiendo que existe algún riesgo o efecto negativo. No siempre es fácil dejar a un lado una rutina con un abrir y cerrar de ojos, aun así, hay diferentes técnicas de reducción de daños que se pueden adoptar para esto. ¿En qué consisten?

En vez de tener una posición radical en donde las personas se obliguen a no hacer algo – aunque esta sea siempre la mejor decisión-, la reducción de daños acepta que las personas que continúan con este hábito pueden encontrar alternativas para que este comportamiento sea menos riesgoso.

Por ejemplo, esta técnica es ideal para aplicarla en quienes son fumadores activos. Cabe resaltar que la mejor opción es nunca comenzar a fumar o si lo hacen, dejarlo por completo, pero quienes no lo hacen, las alternativas libres de humo que evitan la combustión se convierten en una opción de menor riesgo en comparación con el cigarrillo.

Esto se debe a que el humo producido por la quema al momento de encender un cigarrillo y fumarlo, contiene altos niveles de sustancias químicas dañinas y potencialmente dañinas asociadas con las enfermedades relacionadas con el tabaquismo 1.

Al acudir a una alternativa de reducción de daño que esté científicamente probada y avalada se pueden reducir estos niveles promedio de sustancias nocivas en comparación con los cigarrillos.

Los productos que están libres de humo, como los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado y algunos otros productos orales modernos certificados son un ejemplo de esto.

Es importante aclarar que estas alternativas electrónicas, al contener nicotina, no están libres de riesgos y también son adictivas; aun así, reducen el porcentaje de químicos dañinos o potencialmente dañinos que producen en comparación con los cigarrillos 2.

Pese a que existen numerosas campañas para incentivar a dejar de fumar, aún un alto número de la población mundial mantiene el hábito. Según la Organización Mundial de la Salud 3,cerca de mil millones de personas en todo el mundo tienen todavía fuman y se espera que esta cifra se mantenga estable de acá al 2025. Estas personas tienen el derecho y merecen conocer información amplia, veraz y objetiva sobre la existencia de mejores alternativas que continuar con el cigarrillo.

