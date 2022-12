Sin humo y sin cenizas: BONDS by IQOS, una mejor alternativa para tu salud que continuar fumando*.

Los vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos de calentamiento de tabaco, que calientan una solución líquida que posteriormente se transforma en vapor, se han convertido en alternativas para adultos fumadores que, de una u otra forma, continuarían fumando.

Abandonar este hábito no es algo fácil de lograr de la noche a la mañana y por esto, millones de personas en el mundo han acudido a distintas alternativas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas?

Su diferencia con los dispositivos de calentamiento de tabaco, como BONDS BY IQOS es que no calientan ningún líquido, calientan el tabaco en lugar de quemarlo, generando 95% menos químicos nocivos comparado con los cigarrillos. Este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores.

Tecnología de punta

Recientemente, se lanzó BONDS by IQOS en Colombia, el dispositivo de calentamiento de tabaco más económico del mercado el cual incluye la tecnología RoundHeat System™ y permite hasta 20 usos en una sola carga.

Cortesía Coltabaco

Así mismo, su tecnología permite a los adultos fumadores tener una opción distinta, sin fuego, sin humo y sin cenizas. Si bien la mejor opción es dejar el consumo de nicotina y tabaco por completo, para aquellos que de una u otra forma continúan fumando, existen mejores alternativas en comparación con el cigarrillo.

Información importante: No necesariamente equivale a una reducción del riesgo del 95%. BONDS by IQOS no es libre de riesgo.

Información importante: Bonds by IQOS no es libre de riesgo. Entrega nicotina que es adictiva. *Fuente: Basado en la totalidad de la evidencia disponible para IQOS en comparación con continuar fumando. +Fuente: “95% menos” representa el promedio de reducción en los niveles de una amplia gama de químicos dañinos (excluyendo la nicotina) en comparación con el humo de una referencia estándar de cigarrillo (3R4F). Para más información ingresa a IQOS.com Solo para uso de adultos fumadores.

Entre Coltabaco S.A.S. y Publimetro existe un acuerdo comercial en aras de publicar este artículo.