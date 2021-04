Estas son las rutas y puntos de concentración del paro nacional del 28A en las principales ciudades

Rutas y puntos de concentración del paro nacional del 28 de abril en las principales ciudades. Aunque las distintas autoridades del país claman a los ciudadanos que no salgan, dado el riesgo por coronavirus, los manifestantes no piensan quedarse este miércoles en sus casas. En las principales ciudades ya hay recorridos confirmados, principalmente, contra la reforma tributaria.

En Bogotá, teniendo en cuenta que los estudiantes también se suman a la protesta, las universidades Pedagógica (Calle 72), Nacional (Calle 26), y Distrital (Avenida Villavicencio) serán algunos de los puntos de concentración para salir a marchar hacia el centro de la capital.

Igualmente, organizadores citaron a los ciudadanos en: el Aeropuerto el Dorado a las 8:00 a.m.; la estación de Héroes a las 10:00 a.m.; la glorieta del Tintal a las 8:30 a.m.; el Portal del Sur a las 6:00 a.m., entre otros.

Rutas y puntos de concentración del paro nacional del 28 de abril

En Medellín, por su parte, una de las concentraciones será una caravana, que partirá a las 6: 00 de la mañana desde el SENA del barrio Pedregal hacia el Parque de los Deseos; de allí partirá otra marcha hacia el parque de El Poblado.

De otro modo, en ‘La Arenosa’ están promocionando la ruta de la “rodada por Barranquilla”. La convocatoria es a las 8:00 a. m. y el punto de partida es la Murillo con carrera 8. Desde allí se movilizarán por toda la calle 45 hasta la carrera 43, por donde subirán hasta la calle 53; luego doblarán para bajar por la carrera 46 y girarán hacia el Paseo Bolívar; posteriormente tomarán la calle 30, bajarán por la carrera 21 hasta empalmar con la calle 17, por donde trasladarán hasta llegar al monumento a la Bandera.

¿Cuáles son los puntos más polémicos de la reforma tributaria?

El proyecto de reforma aumenta los impuestos principalmente a la clase media.

Según lo estipulado, la ampliación de la base gravable para personas naturales se haría de forma gradual y empezaría con personas que ganen aproximadamente $4,1 millones mensuales. Para el 2023 empezarán a pagar impuesto de renta quienes ganen más de $2,9 millones mensuales y para el 2024 los que tengan ingresos superiores a $2,5 millones mensuales.

Además contempla el cobro del IVA, que es del 19 %, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario para familias estrato 4, 5 y 6.

Los celulares, computadores y tabletas también subirían significativamente de aprobarse la reforma. Actualmente, los dispositivos de baja gama son exentos de IVA, pero con este proyecto, sin importar su precio, tendrían un impuesto del 19 %.

Otros bienes y servicios que se gravarían con tarifa de 19% son los de conexión y acceso a internet residencial para el estrato 3, los funerarios y de mensajería, las cirugías estéticas y tratamientos de belleza, los servicios culturales o de diversión, loterías y espectáculos deportivos.

De otro modo, con esta reforma tendrían IVA del 5 % las bicicletas, las bicicletas eléctricas, monopatines eléctricos y patinetas eléctricas.

También, entre muchos otros aspectos, ha generado polémica que las ciudades capitales, con previa autorización de los Concejos municipales y distritales, podrían instalar peajes al interior de su jurisdicción, en las vías que se encuentran a su cargo.