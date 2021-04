Para impulsar la reforma tributaria, Uribe lanza propuestas que le tocan el bolsillo a más de uno

Uribe lanza propuestas para apoyar la reforma tributaria. En un comunicado, que detalló en su cuenta de Twitter, el expresidente se refirió a una serie de lineamientos para lograr un consenso sobre la reforma que prepara el gobierno de Iván Duque.

“Colombia necesita ampliar Ingreso Solidario, apoyar a los pobres, empleados, mujeres, estudiantes de estratos 1, 2 y 3, a los trabajadores de empresas afectadas por la pandemia”, mencionó al inicio del comunicado.

En esa medida, expresó que “el Centro Democrático quiere ayudar al Gobierno del presidente Duque a encontrar un consenso con los diferentes partidos“.

Así las cosas, el expresidente, quien actualmente es investigado por fraude procesal y soborno de testigos, lanzó su propuesta para la reforma tributaria: “un proyecto de 12 billones de recaudo, que no mueve el IVA, no le cobra a los servicios públicos, tampoco a más pensiones de las que ya pagan, no impone cargas a los reducidos salarios de los ciudadanos de ingresos medios”.

Según dijo, esto “no afecta a los alimentos”.

A reglón seguido, continuó exponiendo la necesidad de que “durante tres años las empresas paguen el 33% de renta y después vuelvan al 30%”.

Uribe lanza propuestas para apoyar la reforma tributaria

Conozca a continuación los demás aspectos de la propuesta de Uribe:

Que el impuesto a los altos patrimonios, antes que desaparezca, se prorrogue, igual a como está hoy.

Que las personas con más de 64 millones de ingresos al año, quienes hoy pagan, también contribuyan con una tarifa extra y transitoria.

Que se aplace el beneficio de descontar de los impuestos nacionales el 50% de los que se paga a las ciudades y municipios por concepto de ICA.

Que el sector financiero contribuya con una tarifa extra y transitoria que ya pagan los bancos.

Que el impuesto solidario, que se podrá descontar de pagos futuros, se pague sobre impuestos superiores a 20 millones.

Debe pedirse más contribución al banco de la República y un anticipo de utilidades de 5 billones.

Uribe lanza propuestas para apoyar la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque