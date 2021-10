En las redes se conoció el truco de Luisa Fernanda W para no terminar borracha en las fiestas.

La influenciadora colombiana es una de las más comentadas en las redes.

Y es que, no en vano tiene más de 16 fanáticos en su cuenta de Instagram.

Allí la famosa suele contar varios de su vida y responder algunas preguntas de sus fanáticos.

Y precisamente, en los últimos días uno de ellos le preguntó por la fiesta en la que Lina Tejeiro celebró sus 30 años. Celebración a la que asistió Luisa junto a su pareja, Pipe Bueno.

“¿Tomaste mucho en la fiesta de Lina?”, le preguntó un internauta a la también empresaria.

Fue entonces cuando aprovechó para contar su secreto para no terminar borracha:

“Mucho es mucho, pero yo siempre cuando me siento un poquito pasadita de tragos lo que hago es pedir una ‘bomba’, entonces me controlo. Me tomó la ‘bombita’ y sigo la fiesta”.

La famosa ‘bomba’ es una mezcla de agua, limón y un antiácido. Pero como algunos no la conocen, la famosa prometió hacer un tutorial explicando cómo se hace.

“Voy a hacer un tutorial de cómo no embriagarte tan rápido. Para esa gente que se emborracha voleando un poncho”.

El truco de Luisa Fernanda W para no terminar borracha en las fiestas

Además de eso, la famosa también aseguró que la había pasado muy bien en aquella fiesta:

“La pasé súper bueno. Me reí muchísimo. Hace mucho no me reía tanto, de verdad. Conocí gente muy bacana. Pensé que iba salir hecha una mica (borracha), pero no, me controlé o aguanto mucho”.

Cabe mencionar que además de Luisa, a la fiesta de Lina asistieron toda clase de celebridades.

Alejandro Riaño, Epa Colombia, Greeicy, Mike Bahía, Koral Costa, Aída Victoria Merlano, Rodrigo Candamil, Laura de León, Salomón Bustamante, Mabel Moreno, Juan Pablo Barragán, Dani Marín y Laura Estrada, fueron algunos asistentes.