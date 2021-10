En sus redes, Luisa Fernanda W fue criticada por posar con sensual prenda íntima, pero no se quedó callada

La influenciadora colombiana es una de las más comentadas en las redes sociales.

Y no es para menos. Y es que, tan solo en su cuenta de Instagram tiene más de 16 fanáticos pendientes de su vida.

La gran mayoría siempre está halagando a la famosa y hasta le piden consejos de belleza y espirituales.

Sin embargo, algunos internautas no son tan positivos y no dudan en criticar a la también empresaria.

Justamente, en los últimos días se llevó malos comentarios por posar con un pequeñísimo brasier.

Sin embargo, la famosa ni siquiera estaba ligera de ropa, pues este brasier acompañaba un atuendo de chaqueta y pantalón de jean.

A través de algunas historias y luego de varias críticas, Luisa decidió ser clara con esos fanáticos tóxicos.

“¿Por qué subo fotos así? Porque me gusta, porque así soy. Al que no le guste, simplemente no me siga. Yo todo el tiempo no me la paso subiendo fotos así”.

Luisa también aseguró que ella intenta respetar a las personas y por eso, ella también merece respeto.

“Yo no sé si ustedes han notado, pero de verdad yo me esfuerzo mucho por respetar a las demás personas así no vibre en su misma sintonía. Hay personas que a mí no me agradan y demás, pero no salgo a criticarlas”.

Y finalmente, aseguró que ella no debe darle explicaciones a nadie:

“Al único ser que yo le tengo que rendir cuentas es a Dios, y también les dejo muy claro que este es mi Instagram y que yo en mi Instagram subo y escribo lo que yo quiera”.

Lo dicho por la influenciadora lo podrá ver en el siguiente video: