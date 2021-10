Si no se dio cuenta del momento, le contamos que Epa Colombia le “echó los perros” a Lina Tejeiro de frente y sin miedo.

Esta semana las dos famosas han dado de qué hablar, y todo por un encuentro.

Todo comenzó cuando Epa invitó a Lina a que conociera su empresa.

“Yo me iba a vivir al lado de la casa de Lina Tejeiro, pero como ella vive tan lejos. Lina, amiga, yo quería que fuéramos vecinas, pero no se va a poder porque tengo mis bodegas en todo lado y me demoro. ¿Lina, te gustaría venir a mi empresa? ¿Te gustaría darte una vuelta y conocer el emprendimiento colombiano?”, aseguró en un video.

Pero además de eso, también aprovechó el video para confesar que la actriz le gustaba.

“Lina, me soñé contigo, mi amor. Ay, es que a mí me gusta Lina. Ay, pero no le vayan a contar a Diana (su novia)”.

Lo que no esperaban muchos es que Lina “le copiara” la idea, y decidiera visitarla.

En las redes se han hecho virales las imágenes de su encuentro, pero además de eso, también ha dado de qué hablar la ‘echada de perros’ de parte de Epa.

“Amiga, tú estás muy bonita, ¿no tienes novio? Amiga, estás bellísima. ¿De momento no te gustan las chicas?”, le dijo la influenciadora a la actriz.

Sin embargo, Lina dejó claro que, por ahora, a ella solamente le gustan los hombres.

“Por ahora estoy solo con hombres, ¿o me va hacer cambiar de opinión?”, aseguró en un momento la actriz.

Al final, Epa aprovechó para hacerle promoción a sus keratinas, asegurando que se la hará a Lina para comprobar su efectividad.

Las graciosas imágenes las podrá ver a continuación: