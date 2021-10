Si se perdió el capítulo, le contamos que a Frank Martínez lo tildaron de “Judas” luego de incómodo momento en MasterChef.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas de los fines de semana. Esto, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Pero el buen rating no solamente se nota en las cifras del rating, también en los comentarios de los televidentes cada fin de semana.

Y sin duda, Frank se robó todo el show luego de un curioso momento.

Si no lo vio, le contamos: al comediante le preguntaron quiénes serían los cuatro finalistas del programa.

Fue entonces cuando Frank le dio una vuelta a la pregunta y aseguró que no se veía disputando la final con su amigo Diego Camargo, ni con la actriz Viña Machado.

Sin duda, a todos los tomó por sorpresa sus palabras, especialmente a Diego, quien fue su mentor al comienzo de la competencia.

Aunque claro, se debe decir que las palabras de Frank fueron un chiste y su amigo las tomó de la misma manera.

“Frank, mi amigo y protegido al principio. Ojalá se le caigan todas las ollas… Ahora quiero sacar a Judas. Si voy a la final que sea con cualquiera que no sea Frank”, aseguró a manera de chiste.

Y agregó: “No hay que ayudarlo porque ese es el destino que merecen los traidores. Frank es el Judas de este juego. Uno ayudándolo y así es como responde. Se acabó todo el amor”.

#MasterChefCelebrity | #MasterChefColombia | Frank no ve en la final a Diego, quien fue su mentor y ahora se siente traicionado 👨‍🍳😬 ¡Conéctate a nuestra señal en vivo! → https://t.co/G9T81dAC1J pic.twitter.com/GOjGteStL1 — Canal RCN (@CanalRCN) October 10, 2021

Hace unas semanas, en una entrevista con Pulzo, el comediante contó cómo llegó al reality de cocina:

“A mí me llamaron el 20 de diciembre y empezamos a grabar como el 23 de enero. Cuando me llamaron me emocionó porque el formato tiene mucha magia.Inicialmente dije que no sabía cocinar. Lo pensé dos días y me convencieron diciendo: ‘hágale que aquí les damos clases’”.