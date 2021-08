“Desapareció”: Frank Martínez habló del “fantasma” que lo invitó y lo llevó a ‘MasterChef’

En medio de una entrevista, Frank Martínez habló del “fantasma” que lo invitó y lo llevó a MasterChef.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en el país durante los fines de semana.

Y sin duda, uno de los personajes que más se ha robado el show es el comediante.

Al comienzo pocos creyeron en él y hasta pensaron que sería uno de los primeros en irse.

Esto, debido a su falta de conocimientos en la cocina.

Sin embargo, con el paso de las semanas se ha convertido en uno de los mejores y hasta podría ser el ganador.

Hace unos días, en entrevista para Pulzo, Frank habló de su llegada al reality, que sin duda, es una historia bastante rara.

“A mí me escribió un man que me dio el nombre, lo tuve todo el tiempo en WhatsApp, todo. Hicimos el proceso y el día que yo entré a MasterChef, esa persona me bloqueó y se desapareció. Yo pregunté en RCN que quién era él y nadie sabe quién es él. No tenemos ni idea quién es. Yo creo que es la historia más enigmática que hay detrás de MasterChef”.

Y aunque en un comienzo dudó, lo cierto es que el comediante finalmente aceptó la invitación.

“A mí me llamaron el 20 de diciembre y empezamos a grabar como el 23 de enero. Cuando me llamaron me emocionó porque el formato tiene mucha magia. Inicialmente dije que no sabía cocinar. Lo pensé dos días y me convencieron diciendo: ‘hágale que aquí les damos clases’”.

El comediante no tenía idea de preparar platos raros o gourmet y es que, en el pasado, un restaurante hacía todo por él.

“Siento que era un personaje que hacía falta porque los otros concursantes tenían bases. Yo no. Yo tenía un contrato con un restaurante que me llevaba el almuerzo todos los días. Hacía desayuno y de cena hacía otro desayuno”.