Si no se ha enterado, le contamos que Frank Martínez consiguió trabajo fijo en RCN, gracias a su participación en MasterChef.

El reality colombiano es una de las producciones más vistas en Colombia durante los fines de semana.

Los famosos que hacen parte de la competencia siempre están dando de qué hablar, y sin duda, Frank se ha robado el corazón de los colombianos.

El comediante ha enamorado a los televidentes con su sinceridad y su manera tan natural para hacer reír.

Y justamente, gracias a esto, parece que RCN quiso incluirlo en uno de sus programas: Mañana express.

El formato se lanzó hace algunos meses, pero salió del aire y ahora volverá con nuevos presentadores, entre ellos, Frank.

Sin embargo, todavía no queda claro cuál será su rol en esta producción.

Lo cierto es que el famoso se ha mostrado muy feliz por hacer parte de este proyecto.

Así lo dio a conocer en los últimos días, mostrando uno de los promocionales de la producción.

“Nada más rico que reírnos en ayunas. Haré parte del equipo de Mañana express a partir del 28 de septiembre”, escribió junto al siguiente video:

Hablando de MasterChef, Frank ha mostrado una gran evolución dentro de la competencia.

De acuerdo con él, todo este cambio se debió a un chef que le enseñó a cocinar.

Justamente, hace unas semanas lo mostró a través de sus redes sociales.

“Como todos saben, entré a #MasterChefCelebrity sin saber absolutamente nada de cocina. Con el paso de los días me fui mentalizando que quería aprender y sobre todo divertirme. En ese camino (viendo videos, preguntando y tal) había un man con el que hice un click inmediato, mamando gallo y era uno de los chef del @hiltonbogotacorferias. Le pregunté que si lo podía contratar para algunas clases y su respuesta fue: ‘Usted me cae bien, le voy a enseñar y nos vamos a cagar de la risa’. Y ambos cumplimos: él me iba enseñando y yo trataba de hacerlo reír”.