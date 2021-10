Frank Martínez sería el ganador de ‘MasterChef’ y un jurado lo dio a entender

En las redes muchos están comentando que Frank Martínez sería el ganador de MasterChef, y todo porque un jurado lo dio a entender.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas. Esto, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Los televidentes comentan cada fin de semana, y sin duda, están que se comen las uñas pues quieren saber quién será el nuevo ganador del reality.

Ahora, muchos han pensado que el comediante será ese ganador, y lo dicen luego de ver una historia de Jorge Rausch, uno de los jurados del programa.

Jorge estuvo respondiendo las preguntas de sus seguidores y uno de ellos le preguntó qué pensaba de Frank.

Fue entonces cuando el jurado dejó dudando a varios con su respuesta: “Frank ya es famoso y va a ser el más famoso de todos. (No diga que no se lo advertí)”.

Varios fanáticos han estado compartiendo la historia en otros perfiles, y de acuerdo con ellos, esta fue su manera de decir que se convertirá el ganador.

Sin embargo, otros han dicho que pudo hacerlo para “despistar” y que precisamente, los televidentes se concentren en eso y se lleven una sorpresa al final.

Captura de pantalla de Instagram

Hace unos meses, en una entrevista con Pulzo, Frank reveló cómo llegó al reality.

“A mí me escribió un man que me dio el nombre, lo tuve todo el tiempo en WhatsApp, todo. Hicimos el proceso y el día que yo entré a MasterChef, esa persona me bloqueó y se desapareció. Yo pregunté en RCN que quién era él y nadie sabe quién es él. No tenemos ni idea quién es. Yo creo que es la historia más enigmática que hay detrás de MasterChef”.

El reality de cocina se emite todos los sábados y domingos.