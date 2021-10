En sus redes, Epa Colombia dice que lanzará más billetes y en dos partes de Bogotá.

La influenciadora colombiana ha dado de qué hablar por unas imágenes que se hicieron virales en los últimos días.

En estas, se le puede ver arrojando billetes desde un helicóptero. Lo hizo en Suesca, Cundinamarca, y además de las imágenes grabadas por ella misma, quienes recogieron los billetes también la grabaron y la etiquetaron en las redes.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que era muy extraño que tuviera tanto dinero para repartir.

Incluso, algunos llegaron a comentar que ese dinero no venía únicamente de la venta de keratinas.

Por eso, Daneidy Barrera, como es su nombre real, decidió contar por qué tomó la decisión de “entregar el dinero así”:

“¿Estás brava, amiga?. Ningún, ningún. ¿Tú sabes cuántas fundaciones me han robado el dinero?, ¿tú sabes a cuántas personas he querido ayudar? Amiga, no me critiques. ¿Tú sabes cuántas personas recogieron el dinero?”.

Pero además de eso, reveló que volverá a arrojar dinero, pero esta vez en Ciudad Bolivar y en Soacha.

“¿Te puedo pedir un permiso, mi querida amiga?. ¿Me dejas ir a Soacha y yo bajo el helicóptero hasta donde más pueda y tiro (los billetes), o me das la oportunidad de ir a una fundación grande de Soacha y ayudarle, o en Ciudad Bolívar? Porque es que la gente de abajo fue la que me ayudó a salir adelante”.

Epa Colombia dice que lanzará más billetes y en dos partes de Bogotá

Cabe mencionar que hace unas semanas, la misma Epa reveló con cuánto dinero empezó su famoso negocio de keratinas.

“Yo empecé con 2 millones, luego mi mamá me prestó 20 millones, y luego me fui solita, solita, amiga… Después empecé a tener y le quise cambiar la vida a muchas personas con este maravilloso producto”, dijo en sus redes.