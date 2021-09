En las redes no paran los comentarios respecto a que Frank Martínez sería el ganador de MasterChef y RCN “lo reveló sin querer queriendo”.

El reality de cocina es uno de los más vistos en Colombia.

Y su buena audiencia no se nota solamente en el rating, también en los comentarios de los televidentes.

Varios ya están hablando de los posibles finalistas, e incluso, algunos ya están haciendo sus apuestas sobre quién se llevará el premio mayor.

Y de acuerdo con algunos, el comediante se convertirá en el ganador y “lo saben” porque RCN lo dio a conocer.

Según esos televidentes, que Frank sea uno de los presentadores de Mañana Express, nuevo programa del canal, les da a entender que RCN está “promocionando” a su nuevo ganador.

Verdad o mentira, lo cierto es que el ganador se conocerá dentro de pocas semanas.

Cabe mencionar que durante esta semana se ha hecho viral una foto que, al parecer, muestra a los cuatro finalistas de la producción.

En aquella imagen se puede ver a Liss Pereira, Carla Giraldo, Viña Machado y Frank Martínez.

Y aunque no se puede saber la verdad detrás de la foto, lo cierto es que, gracias a esta, muchos han “reconfirmado” que el comediante será el ganador.

Hace unas semanas, en una entrevista con Pulzo, Frank contó cómo llegó al reality:

“A mí me escribió un man que me dio el nombre, lo tuve todo el tiempo en WhatsApp, todo. Hicimos el proceso y el día que yo entré a MasterChef, esa persona me bloqueó y se desapareció. Yo pregunté en RCN que quién era él y nadie sabe quién es él. No tenemos ni idea quién es. Yo creo que es la historia más enigmática que hay detrás de MasterChef”.