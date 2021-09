En un capítulo se conoció esta confesión… Liss Pereira: con ganas de darle un “berenjenazo” a Carla Giraldo en MasterChef.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en Colombia durante los fines de semana.

Los televidentes no se pierden ningún detalle y por ejemplo, siempre están comentando lo que pasa en las redes.

Y sin duda, no se pudieron quedar callados ante un comentario de la comediante tras finalizar la eliminación.

Liss no se pudo quedar callada, y cansada de las palabras y la prepotencia de la actriz, aseguró lo siguiente:

“Carla, Carla… yo solo le pido a Dios que me dé la fortaleza que se necesita para no meterle un berenjenazo un día de estos en la cabeza”.

Como resultado, empezaron a aparecer en las redes mensajes y hasta memes apoyando a la comediante.

Y finalmente, también aparecieron algunos descalificando sus palabras. Algunos comentarios los podrá ver a continuación:

La berenjena yendo donde Liss para que se la estampe en la cabeza a Carla

#MasterChefColombia@lisspereira pic.twitter.com/XlHKPmIxoA — Lau✨ (@Lau_livie29) September 20, 2021

Liss: estoy a nada de pegarle con una berenjena a Carla por la cabeza

Yo: #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/TIZKIjCkMT — – (@pixandum) September 20, 2021

Vamos Liss, vamos.con toda a ponerle esa berenjena en la jeta a @Carlagiraldoq siiiiii #MasterChefColombia pic.twitter.com/xGOVKi3OVF — marmese (@MalMesaS1) September 20, 2021

Cabe mencionar que esta no ha sido la única vez que Liss se ha referido así de Carla.

Las dos famosas han dejado claro que no se caen bien, así que han tenido varias discusiones dentro del reality.

Por ejemplo, al comienzo de la competencia y luego de que Mario Espitia le ayudara Ana María Estupiñán en un reto de eliminación, Carla se despachó contra Liss, cuando ni siquiera estaba hablando del tema.

“¿El ejemplo para tu hijo? ¿La mentira?”, dijo la actriz, a lo que Liss respondió: “Yo no estoy haciendo nada. Déjame quieta por favor. No más”.

Más tarde, antes las cámaras, Liss aseguró que hasta pensó en golpearla:

“Me molestó mucho que me tildara de tramposa cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio, es por no haberle metido un puño en esa jeta”.