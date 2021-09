En las redes, se filtró foto que reveló quiénes serían los finalistas de MasterChef.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en Colombia durante los fines de semana.

Tras la salida de Catalina, solo quedan los mejores ocho cocineros.

Además, luego de un nuevo capítulo, se conoció que el programa tendrá cuatro finalistas. Esta sería la primera vez que ocurre esto, pues en temporadas anteriores solo eran tres los finalistas.

Justamente, luego de conocerse esta noticia, también se ha hecho viral una foto con los posibles finalistas.

Las imágenes fueron compartidas por @C09Leidy, quien además de compartir la imagen, también escribió el siguiente mensaje: “Cuando sabes que @frankelflaco es finalista en #MasterChefColombia, te da un fresquito ver cada capítulo”.

Cabe mencionar que además de Frank, también aparecen en la imagen Liss Pereira, Carla Giraldo y Viña Machado.

Sin embargo, se debe decir que aparece otro personaje en la foto que para muchos, se trata de Gregorio Pernía.

Así que, de ser cierta la imagen, entre ellos se encontraría el nuevo ganador del reality de RCN.

Cuando sabes que @frankelflaco es finalista en #MasterChefColombia, te da un fresquito ver cada capítulo.

😎 pic.twitter.com/KHtSpYMwaQ — Julieth Castillo (@C09Leidy) September 20, 2021

Cabe mencionar que hace unos días, Lo sé todo también habló de quiénes serían los finalistas del programa. Y su lista es idéntica a la que muestra la imagen.

Según comentó Ariel Osorio, presentador del programa, la final se disputará entre Viña Machado, Carla Giraldo, Liss Pereira y Frank Martínez.

Hace unos días, en una entrevista con Pulzo, Frank contó cómo llegó al reality de cocina.

“A mí me escribió un man que me dio el nombre, lo tuve todo el tiempo en WhatsApp, todo. Hicimos el proceso y el día que yo entré a MasterChef, esa persona me bloqueó y se desapareció. Yo pregunté en RCN que quién era él y nadie sabe quién es él. No tenemos ni idea quién es. Yo creo que es la historia más enigmática que hay detrás de MasterChef”.