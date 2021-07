Si se lo perdió, le contamos que Liss Pereira quiso “meterle un puño en la jeta” a Carla Giraldo en maluco capítulo de MasterChef.

El reality de RCN siempre está generando comentarios, más ahora, luego de un terrible episodio de eliminación.

Los participantes debían preparar dos réplicas de dos postres, estos hechos con una base de crema de café.

Gregorio Pernía y Emmanuel Esparza fueron los primeros terminar. Y al ver que Mario Espitia no lograba la crema, decidieron ayudarle.

Más tarde, Mario, viendo que Ana María no lograba hacer la crema, decidió pasarle un poco de la suya y ayudarle.

Por esto, estalló una guerra en el balcón y Carla Giraldo comenzó a hacer toda clase de comentarios respecto a que era trampa.

No se supo con exactitud si Liss Pereira hizo un comentario, pero en determinado momento Carla volteó a mirarla y aseguró lo siguiente:

“¿El ejemplo para tu hijo? ¿La mentira?”, dijo la actriz, a lo que Liss respondió: “Yo no estoy haciendo nada. Déjame quieta por favor. No más”.

Segundos después, ya ante las cámaras, Liss llorando aseguró que: “Me molestó mucho que me tildara de tramposa cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”.

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, la gran mayoría defendiendo a Liss, pues Carla se metió con la humorista y con su hijo cuando ella no tenía nada que ver con la polémica situación de la eliminación.

El controvertido momento podrá verlo dando clic en el siguiente enlace, en el video desde el minuto 37:24:

Liss Pereira quiso “meterle un puño en la jeta” a Carla Giraldo en maluco capítulo de MasterChef

🔥 Los postres pusieron un punto alto de competencia, y esto hizo exigirse de más a los cocineros, los cuales tienen alta la temperatura. “MasterChef cambiará a partir de hoy”, comentaron varios de ellos. Un adiós poco “dulce” 😲https://t.co/ESX1pZExVY — Canal RCN (@CanalRCN) July 5, 2021

MasterChef Celebrity se emite los sábados y domingos con capítulos dobles que empiezan a las ocho de la noche.