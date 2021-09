Para muchos fanáticos de la producción, Catalina Maya salió furiosa de MasterChef y un detalle la delató.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en Colombia, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Pero además del rating, la audiencia también se nota en las tendencias y los comentarios en las redes.

Y sin duda, durante toda la competencia Catalina fue una de las más comentadas, y lamentablemente, una de las más criticadas.

Justamente, durante los últimos días fue centro de las críticas por un polémico capítulo del reality.

Se trató de una competencia grupal y Catalina fue culpada de hacer perder a su equipo.

La modelo y periodista se defendió ante lo sucedido, y hasta culpó a RCN de editar el programa para hacerla quedar mal.

“Mi única estrategia era salvar a mis amigas, pero jamás fue lo que quisieron mostrar. El tema de la edición es importante, arman unas películas increíbles. Me quejé con el canal puesto que ayer mostró dos horas de una mujer muy mala, que no tiene ética, y eso no es así”.

Ahora, Catalina ha vuelto a salir de la competencia y los televidentes esperaban que se despidiera en las redes.

Sin embargo, no fue así, y la famosa nunca se refirió a su salida.

De acuerdo con varios espectadores, no quiso hacerlo por dos razones: terminó molesta por la edición del programa y no quería recibir malos comentarios por parte de los internautas.

Catalina Maya salió furiosa de MasterChef y un detalle la delató, según los televidentes

MasterChef Celebrity se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que empiezan a las ocho de la noche.

Luego de la salida de Catalina, ahora solo quedan en la competencia ocho famosos: Marbelle, Carla Giraldo, Viña Machado, Diego Camargo, Liss Pereira, ‘Pity’ Camacho, Gregorio Pernía y Frank Martínez.