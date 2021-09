Si no se ha enterado, le contamos que tras reclamos de los famosos, MasterChef haría un cambio radical en sus últimos capítulos.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en el país durante los fines de semana.

Sin embargo, ha estado en medio de la polémica por diferentes razones.

Una de ellas tiene que ver con las quejas de algunos famosos, quienes han asegurado que la producción se había estado editando para hacerlos quedar mal.

En la lista se encuentra Catalina Maya, quien culpó a RCN de editar el programa para hacerla quedar como una villana durante la última prueba grupal, en la que fue culpada de hacer perder a su equipo.

“Mi única estrategia era salvar a mis amigas, pero jamás fue lo que quisieron mostrar. El tema de la edición es importante, arman unas películas increíbles. Me quejé con el canal puesto que ayer mostró dos horas de una mujer muy mala, que no tiene ética, y eso no es así”.

Ahora, de acuerdo con la página de Instagram, Mapa de famosos, “en el canal RCN tienen trabajando a los editores del programa para cambiar algunas escenas de MasterChef“.

Y continúa: “¿La razón? Varios concursantes estarían disgustados por lo que muestran de ellos en el programa y el capítulo en donde Catalina pierde a propósito habría hecho estallar las protestas. Ya saben: si no ven mucha polémica en adelante, ya saben qué pasó”.

MasterChef Celebrity se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que empiezan a las ocho de la noche.

En la producción solo quedan los mejores ocho cocineros, y según se conoció, la final será disputada por cuatro de ellos.

Al parecer, su reemplazo será ¿Quién es la máscara?.