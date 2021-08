“¿Y la barriguita?”: le preguntan a Laura Tobón al mostrar su quinto mes de embarazo

“¿Y la barriguita?”. Eso le han estado preguntando mucho a Laura Tobón luego de mostrar cómo avanza su embarazo.

Laura ha dado de qué hablar en las últimas semanas por dos razones: su regreso a La Voz Kids y su embarazo.

Y sin duda, la segunda es la que más tiene sorprendida a sus fanáticos.

La presentadora anunció la noticia a través de las redes con un dulce mensaje:

“Para serles muy sincera, no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos. Después de ver lo frágil que es la vida viendo como casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi [email protected]”.

Ahora, la famosa se mostró en bikini, dando detalles de cómo avanza su embarazo.

Y es que ya se encuentra en el quinto mes de gestación.

Y aunque varios la han felicitado por vivir esta etapa tan especial, algunos fanáticos le han preguntado por su barriguita. Para algunos, su embarazo casi no se nota y quieren saber si se debe a algo en particular.

Cabe mencionar que esto se debe al cuerpo de la mujer y que nada tiene que ver con la salud de ambos.

Justamente, un caso similar fue el de Maleja Restrepo, a quien en sus embarazos le preguntaron mucho por la barriguita pues tampoco se le notaba.

Por eso, en su momento ella grabó a su doctor quien lo explicó todo.

“¿Doc, por qué no me sale barriga?”, preguntó la actriz, a lo que el médico respondió: “Porque tienes una pared abdominal con unos músculos muy tónicos y por eso el útero crece hacia arriba y no hacia adelante”.