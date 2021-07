En las redes sociales, seguidores le preguntan a Laura Tobón por qué no muestra su barriguita de embarazada.

La presentadora colombiana ha vuelto a ser centro de los comentarios por dos razones: primero, su embarazo, y su segundo, su regreso a Caracol en La Voz Kids.

Muchos televidentes están emocionados por volver a verla en la pantalla chica, pero también, están dichosos por la llegada de su primer bebé.

Laura confirmó la noticia en sus redes sociales hace unas semanas con una serie de fotos y un dulce mensaje.

“Para serles muy sincera, no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos. Después de ver lo frágil que es la vida viendo como casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi [email protected]”.

Varios fanáticos esperaban que empezara a mostrar todos los detalles de su embarazo, pero no ha sido así, y por el contrario, lo ha mantenido muy familiar y privado.

Además, a comparación de otras famosas, Laura no ha subido tantas fotos mostrando su barriguita. E incluso, para algunos fanáticos, en algunas imágenes la tapa.

Por eso, en sus redes se leen comentarios preguntándole por qué no ha querido mostrar su barriguita.

Y aunque algunos han llegado a criticarla por esto, otros han salido en su defensa asegurando que ella tiene todo el derecho de llevar este proceso de la manera más personal.

Seguidores le preguntan a Laura Tobón por qué no muestra su barriguita de embarazada

Laura se ha mostrado muy feliz por su regreso a La Voz Kids. Y es que asegura que le encanta estar en contacto con los pequeños del país y conocer de primera mano todo el talento que tienen.

El reality puede verse de lunes a viernes a las ocho de la noche.