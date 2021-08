Si no se dio cuenta, le contamos que dos entrenadores de La Voz Kids se declararon la guerra en vivo y en directo.

Se trata de Natalia Jiménez y de Andrés Cepeda, pero no se preocupe, esta declaración se dio a manera de chiste.

El reality de Caracol se refrescó con nuevos entrenadores, y sin duda, ellos han empalmado a la perfección con Cepeda.

Las risas están a la orden del día y los televidentes siempre están esperando las ocurrencias de los niños, pero también, las de los entrenadores.

Justamente, la semana comenzó con un momento gracioso entre Natalia y Andrés, luego de que saliera Yosneyder para cantar una ranchera.

Él mostró todos sus dotes logrando que Andrés se volteara.

Y como fue el único, el pequeño entró directo a su equipo.

Cepeda destacó su buena interpretación y también su presencia en el escenario.

Fue entonces cuando afirmó lo siguiente: “Nuestra misión es hacer batalla contra los de Natalia. Ni mandado a hacer”.

Recordemos que Natalia tiene varios niños que cantan ranchera. De allí las palabras de Andrés.

La Voz Kids se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.

“Lo más importante para mí es que los niños me hagan sentir algo especial cuando los estoy escuchando. A lo mejor no es la voz perfecta, pero si está interpretando algo que de alguna manera llame mi atención, me gusta. Durante el proceso quiero enseñarles, entre otras cosas, la importancia de ser y mantenerse humildes y rodearse de gente buena porque en esta labor pasas mucho tiempo fuera de casa, lejos de tu familia y es importante rodearte de gente buena”, reveló Natalia.

