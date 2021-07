Todo ocurrió durante una entrevista reciente, Laura Acuña da a entender que sí se separó con una sencilla respuesta.

Ya son varias las señales de que Laura Acuña y Rodrigo Kling se separaron.

Luego de no volverlos a ver juntos en redes, hubo varios momentos en los que el empresario brilló por su ausencia en la vida de la presentadora.

Por ejemplo, cuando estuvo como invitada especial en Día a día y no le enviaron ningún mensaje de su esposo, pero sí de su hermana y sus padres.

Ahora, en entrevista con Juan Diego Alvira, el presentador le preguntó de frente si era verdad que estaba separada.

Y aunque Alvira no ha publicado la entrevista completa, compartió un adelanto donde preguntó algo que muchos seguidores de la presentadora querían saber.

La respuesta de Laura Acuña fue que no quería hablar de ello, e incluso rió para tratar de no lucir demasiado seria.

“Yo no quiero hablar del tema (risas) porque me encanta que la gente no sepa, ¿sabes? Con todo respeto…”, dijo.

Y con estas palabras, para muchos, ya queda claro que el tema es incómodo para ella, y no lo sería si aun siguiera con el padre de sus dos hijos.

Si bien no lo dijo textualmente, por sus palabras se puede deducir que lo más probable es que Laura Acuña se haya separado.

Sin embargo, solo queda esperar para que con el tiempo o con un mensaje oficial, se confirme el rumor, que circula desde 2020.

