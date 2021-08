Si todavía no se ha enterado, le contamos que a un jurado de La Voz Kids su mamá le maneja el dinero.

Se trata de Jesús Navarro, quien se estrenó esta temporada al igual que Natalia Jiménez.

El vocalista de Reik fue entrevistado por Suso en su programa del fin de semana y allí reveló varios detalles de su vida.

Todo comenzó cuando Suso le mostró a Jesús una foto familiar y le pidió que le contará un poco de ellos.

“Nos vemos mucho más de lo que se ve la gente que hace lo que hacemos nosotros. Mis papás viajan mucho para vernos y como mi hermana es comediante pues su vida es similar a la mía. Nos vemos un montón. Ahora vienen todos a visitarme a Bogotá y me los voy a llevar a Cartagena”.

Sin embargo, Suso no se quedó con las ganas de hacerle la siguiente pregunta: “¿Sos el Britney Spears latino?”, lo que generó la risa de Jesús, quien entendió a la perfección el comentario del humorista y respondió con la siguiente frase: “Mi mamá me maneja la plata, pero creo que me falta cintura y movimientos para ser Britney”.

“Tampoco puedo accesar a mis cuentas de banco, me siento muy identificado”, agregó el cantante a manera de chiste.

La graciosa confesión la podrá ver en los primeros minutos del siguiente video:

La Voz Kids se puede ver de lunes a viernes a las ocho de la noche por Caracol.

Sobre la llegada de los nuevos jurados, Andrés Cepeda aseguró lo siguiente en el lanzamiento para medios:

“Nunca nos imaginamos contar con los dos al tiempo y ellos llegaron al país con unas ganas tremendas de disfrutarse esto, con una vibra positiva que se siente en el set y sobre todo, con conocimientos abismales, y no solo en música, también en formatos de este tipo. Yo me he encontrado con un par de personajes muy talentosos, pero también, muy humanos y cercanos a los chiquitines”.