“Yo no estoy vendiendo a mi hijo”: la polémica por uno de los niños de ‘La Voz Kids’

“Yo no estoy vendiendo a mi hijo”. Si todavía no la conoce, esta es la polémica por uno de los niños de La Voz Kids.

El reality de Caracol se estrenó hace algunos días y a partir de ese momento se ha convertido en lo más visto por los televidentes del país.

Varios niños han pasado por las Audiciones a ciegas. Y entre tantos, uno de ellos llamó la atención especialmente: Jackson Barreto.

Además de su voz, el pequeño dio de qué hablar por su historia de vida.

De acuerdo con Esther Molina, su madrina, lo conoció cuando estaba en condición de calle y se la pasaba cerca al establecimiento donde ella trabajaba.

Ellos se hicieron cada vez más cercanos, hasta que ella decidió ayudarlo desde lo legal.

Fue así como llegó a un acuerdo con el Bienestar Familiar, que le dio la autorización para cuidar al pequeño.

Todo su relato lo podrá ver en el siguiente video:

Sin embargo, la historia no terminó allí. Y es que luego de ver al niño en el programa, su madre apareció.

Se trata de Reina Isabel Maramara, quien en medio de una entrevista con El pitazo, aseguró que perdió su rastro por un tiempo cuando su padrastro lo trasladó de Venezuela a Colombia.

Tiempo después volvió a saber de él, ya cuando estaba con Esther.

De acuerdo con ella, Esther le dijo que cuando el pequeño ganara dinero cantando ella podía recibir una parte, por eso Reina se indignó y aseguró que ella no estaba vendiendo ni regalando a su hijo.

Reina por ahora no puede viajar para ver al pequeño, pues otra hija está bastante enferma y hospitalizada.

Pero, en palabras suyas, lo recuperará lo más rápido que se pueda, a pesar de que él la ha estado ignorando.

“Él me ignoraba, me decía que yo no era la mamá y en estos momentos él me habla pero por teléfono, pero yo quiero tener a mi hijo conmigo. Yo tengo todos los documentos de él, a esa señora no le he dado ningún documento de mi hijo. Ahora ella quiere agarrarlo para ella, quiere que yo le firme un papel”.