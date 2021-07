En redes se conoció la millonada que ganan Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro, entrenadores de La Voz Kids.

El reality de Caracol es una de las producciones más vistas por los televidentes cada noche.

La producción se refrescó con nuevos jurados. Y aunque repitió con Andrés, invitó a Natalia y a Jesús para que acompañaran al colombiano.

Muchos televidentes han querido saber cuánto ganan los artistas por estar en el reality colombiano.

Y aunque eso sigue siendo una duda, lo cierto es que durante esta semana se conoció lo que se meten en los bolsillos por sus reproducciones en YouTube.

La información fue entregada por Statsmash, portal que se encarga de calcular las ganancias de los artistas en YouTube. De acuerdo con ellos, Cepeda ha recibido ganancias que sobrepasan los 1,4 millones de dólares.

Y por ejemplo, el mes pasado ganó más de 21 mil dólares.

En cuanto a Jesús, él ha recibido más de 9,2 millones de dólares por las reproducciones de todos sus contenidos en YouTube.

Y finalmente, Natalia ha recibido alrededor de 2 millones de dólares.

La millonada que ganan Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro, entrenadores de La Voz Kids

#LaVozKids | Al ver la acogida del colombiano, Natalia Jiménez y Jesús Navarro le pidieron a la producción unas gafas iguales a las de su compañero.https://t.co/qKd1B8y20C — La Voz Kids Colombia (@LaVozKidsCo) July 28, 2021

Sobre la llegada de los dos nuevos jurados, Andrés Cepeda aseguró en el lanzamiento para medios que:

“Nunca nos imaginamos contar con los dos al tiempo y ellos llegaron al país con unas ganas tremendas de disfrutarse esto, con una vibra positiva que se siente en el set y sobre todo, con conocimientos abismales, y no solo en música, también en formatos de este tipo. Yo me he encontrado con un par de personajes muy talentosos, pero también, muy humanos y cercanos a los chiquitines”.

La Voz Kids se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche. La producción se convirtió en el reemplazo del Desafío The Box, que este año tuvo dos ganadores: ‘Galo’ y Paola.