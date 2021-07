Si no se dio cuenta, le contamos que Natalia Jiménez le lanzó pulla a Andrés Cepeda en pleno capítulo de La Voz Kids.

El reality de Caracol es la producción más vista por los televidentes colombianos, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

La Voz Kids se refrescó para esta nueva temporada y presentó nuevos entrenadores: Natalia Jiménez y Jesús Navarro, quienes llegaron para hacerle compañía a Andrés Cepeda.

“Nunca nos imaginamos contar con los dos al tiempo y ellos llegaron al país con unas ganas tremendas de disfrutarse esto, con una vibra positiva que se siente en el set y sobre todo, con conocimientos abismales, y no solo en música, también en formatos de este tipo. Yo me he encontrado con un par de personajes muy talentosos, pero también, muy humanos y cercanos a los chiquitines”, reveló Andrés en medio del lanzamiento para medios del reality.

Los tres han tenido buena química y ya se tienen mucha confianza.

Por eso, los chistes no faltan en cada capítulo de la producción.

Natalia y Jesús han molestado mucho a Andrés respecto a que muchos niños solo lo han volteado a mirar a él.

Y en nuevo capítulo, Natalia aprovechó para hacer de nuevo el chiste y de paso, le lanzó una pullita.

“Es que no nos das un chance, tío. No nos das una oportunidad aquí a los extranjeros”.

Parece que el comentario le funcionó a Natalia, pues luego de hacerlo, el pequeño que se encontraba en el escenario escogió a Jesús.

El gracioso momento lo podrá ver en el siguiente video desde el minuto 6:45

La Voz Kids se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.

Además de renovarse con entrenadores, el proyecto también decidió traer a una nueva presentadora: Laura Acuña, quien llegó para hacerle compañía a Laura Tobón.