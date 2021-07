En sus redes, Valerie Domínguez chicaneó su nuevo cuerpazo a casi tres meses de dar a luz.

La famosa colombiana se dio a conocer ya hace unos buenos años cuando se convirtió en Señorita Colombia.

Luego de eso se convirtió en actriz y presentadora, y por eso se siguió robando el cariño de los colombianos.

El año pasado su vida dio un giro radical, y es que, cuando menos lo pensaba, quedó en embarazo.

Como cualquier madre primeriza tuvo miedo al comienzo, pero luego de eso se ha mostrado como la mujer más feliz del mundo.

Hace cerca de tres meses, y luego de muchísimas horas de parto, Valerie pudo tener a Thiago entre sus brazos.

La nueva mamá le dio la bienvenida a su hijo con un tierno mensaje:

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida. Qué loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío”.

A partir de ese momento no ha parado de publicar toda clase de fotos y videos junto a su bebé.

Pero además, también ha dejado sorprendidos a sus seguidores al mostrarles lo rápido que ha recuperado su figura.

Justamente, durante esta semana publicó una foto en bikini, dejando al descubierto su abdomen completamente plano.

Muchas mujeres han comentado, preguntándole cuáles han sido sus secretos para verse perfecta en poco tiempo.

Valerie Domínguez chicaneó su nuevo cuerpazo a casi tres meses de dar a luz

Cabe mencionar que días después de dar a luz, Valerie contó que había vuelto al ejercicio. Además, se debe decir que la también modelo estuvo haciendo ejercicio, aunque muy suave, durante la mayoría del embarazo. Esto le ayudó a no subir de peso en exceso y mantenerse tonificada.

También le puede interesar: