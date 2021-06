“Es igualito a ti”, le dicen a Valerie Domínguez luego de mostrarles a sus seguidores una foto de su hijo.

Hace unas semanas la presentadora colombiana anunció el nacimiento de su primer hijo, Thiago.

Lo hizo con un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales.

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida. Qué loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz”.

Luego de eso no ha parado de subir fotos y videos que han dejado al descubierto su crecimiento.

Justamente, hace unas horas publicó una foto de toda la familia para celebrar su primer mes de nacimiento.

“1 mes. No podía dejar pasar este día sin festejar el primer mes de mi pollito”, aseguró la también modelo junto a la siguiente foto:

“Es igualito a ti”, le dicen a Valerie Domínguez tras publicar una foto de su bebé

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar, muchos aplaudiendo al feliz hogar. Algunos hasta han asegurado que heredó la belleza de ambos padres.

Pero además, también han aparecido comentarios afirmando que Thiago es “igualito a su mamá”.

De acuerdo con ellos, su rostro y color de piel son muy similares a los de Valerie.

Además del pequeño Thiago, el cuerpo de Valerie también ha dado de qué hablar.

Y es que sus seguidores han quedado sorprendidos al ver lo rápido que ha recuperado su figura.

Justamente, hace unas semanas hizo una reflexión acerca de su cuerpo.

“Recientemente subí un video literalmente recién parida y me sorprendí con la cantidad de comentarios positivos en los que me felicitaban por ‘haber subido un video en el que aún tenía pancita y que no esperé a estar perfecta para mostrar mi cuerpo’”, empezó.

Y también agregó que: “El protagonista de esta historia terminó siendo mi cuerpo desde su forma y no desde su función, que es el verdadero héroe de la historia. Escribo esto para decirles que la relación con nuestro cuerpo debe ir más allá de una forma o de un estereotipo”.