La presentadora compartió una reflexión con varias fotos. Valerie Domínguez se sinceró respecto a su figura posparto y su cambio físico.

Por estos días, la que no se cambia por nadie es Valerie Domínguez.

La presentadora de Superlike, de RCN, está de maternidad con su bebé Thiago, fruto de su relación con Juan David Echeverry.

La pareja viajó a Miami para tener al pequeño, y en redes han compartido algunos momentos con el niño.

En uno de ellos, sin pensarlo demasiado, Valerie dejó ver que tras tener a Thiago continuaba con el abdomen abultado.

Este es un detalle del posparto que muchas madres no conocen, y se sorprenden al saber que el vientre se demora en recuperar su forma a pesar de que el bebé ya haya nacido.

Con varias fotos, Valerie se sinceró al respecto y comentó que estaba agradecida con su cuerpo por dar a luz, y que no quería tener la presión de “volver” a su figura anterior.

Por esto, aunque ya se ve delgada de nuevo, invitó a otras mujeres a no seguir “estereotipos”.

“Nuestro cuerpo es capaz de cosas increíbles. Recientemente subí un vídeo literalmente recién parida y me sorprendí con la cantidad de comentarios positivos, donde me felicitaban por ‘haber subido un video en el que aún tenía pancita y que no espere a estar perfecta para mostrar mi cuerpo’. Siendo sincera, lo subí sin pensar en eso”, anotó.

“Simplemente quise compartir un lindo momento de conexión con mi hijo y mi esposo al día siguiente del parto y el primer día de Thiago. El protagonista de esta historia terminó siendo mi cuerpo desde su forma y no desde su función, que es el verdadero héroe de la historia. Escribo esto para decirles que la relación con nuestro cuerpo debe ir más allá de una forma o de un estereotipo. Personalmente estoy demasiado agradecida con mi cuerpo 🙏🏼 porque es increíble la capacidad que tiene para crear vida y volver, con paciencia y amor a su estado natural”, agregó.

