En las redes, muchos hablan de la pregunta sexual con la que Valerie Domínguez subió la temperatura.

La actriz y presentadora colombiana ha sido muy comentada en los últimos meses.

Esto, luego de confirmar la noticia de su primer embarazo y del nacimiento de Thiago.

Tras haber dado a conocer su embarazo, la famosa no ha parado de subir fotos y videos de sus diferentes etapas como mamá.

Y ahora volvió a ser centro de los comentarios al hacer una “candente” pregunta a las mamás que se encuentran en embarazo o que hace poco tuvieron a sus bebés.

La presentadora escribió lo siguiente: “¿A cuántas como yo les aumentó la libido durante el embarazo, y a cuántas se les quedó arriba después del parto? La información es para la tarea de una amiga”.

Los comentarios no se han hecho esperar, y muchas famosas han respondido a la pregunta de Valerie.

Cristina Hurtado, quien hace pocas semanas reveló que está esperando a su tercer hijo, fue una de las primeras en asegurar que a ella le estaba pasando lo mismo.

Además, otras seguidoras no dudaron en alzar las manos y contar sus historias.

“Se me bajó durante el embarazo y se me subió después del parto”, “En el embarazo sí, pero luego del parto me tomó mucho tiempo recuperarme, y la verdad, 0 libido”, “Pensé que solo me había pasado a mí”, y “Antes, durante y después de los embarazos. Qué culpa si el mejor afrodisíaco es el amor”, han sido solo algunos de los tantos comentarios que ha recibido la pregunta de Valerie.

La presentadora se convirtió en mamá a mediados de mayo, y estuvo más de 40 horas en trabajo de parto.

Sin embargo, todo salió bien para ambos y finalmente, Valerie presentó al pequeño con una serie de fotos y el siguiente mensaje:

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida. Qué loco y maravilloso esto de ser mamá”.