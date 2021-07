En las redes, Marbelle volvió a hablar de su hija y de si tienen una pésima relación.

Hace unos meses se originaron rumores respecto a que la cantante y su hija adoptiva, Angie Cardona, no se la llevaban bien.

Esto, tras unas polémicas declaraciones de la cantante, respecto a que ella solo se sentiría abuela cuando Rafaella se convirtiera en mamá.

Más tarde, Angie se refirió a esos comentarios en sus redes y dijo lo siguiente:

“A diferencia de mi mamá, no me quiero referir al tema. El amor que siento hacia ella es muy grande, así ella no considere a mi hijo como su nieto”.

Marbelle habló de su "nieto", pero aseguró que le nacerá el sentimiento de ser abuela cuando Rafaella se convierta en madre, es decir, su hija biológica pic.twitter.com/TXJh5P17vG — Pille pues (@PuesPille) September 21, 2020

Ahora, meses después de la disputa, volvieron a preguntarle a Marbelle acerca de su hija.

Un fanático le preguntó por qué no sube fotos a las redes sociales con Angie.

La cantante decidió hablar del tema para dejar las cosas claras:

“Lo primero que hay que aclarar es que no vivimos juntas ninguna de las tres. Angie vive en otra ciudad y por eso casi no estamos con ella. Y la verdad respetamos mucho la privacidad de cada una”.

Además, aclaró que entre ellas no hay peleas y que por el contrario, tienen una gran relación.

“Obvio que sí nos hablamos con Angie, estamos siempre pendientes la una de la otra. Siempre hemos sido las tres y siempre hemos estado pendientes. Tenemos una buena relación”.

Las confesiones de la artista las podrá ver en el siguiente video:

En la actualidad, Marbelle hace parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que se emite todos los sábados y domingos con episodios dobles.

Marbelle se ha mostrado como una de las favoritas y los televidentes afirman que ha aprendido mucho durante el programa.