(Video) Marbelle se refirió a su hija y su novia con unas polémicas palabras, y dejó a varios en shock

En una entrevista, Marbelle se refirió a su hija y su novia con unas polémicas palabras, y por eso se ha ganado varios comentarios.

La cantante habló con Lo sé todo sobre el nacimiento de su nieto.

Pero con sus declaraciones, para muchos, dio a entender que no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado su hija Angie en los últimos años.

Decisiones relacionadas con tener un hijo junto a su novia, Johanna León.

"Me he mantenido muy al margen de las decisiones de mis hijas. En mi casa nunca hubo tabúes con los temas sexuales, siempre les dije a mis hijas que serían bienvenidas con un hombre o una mujer, pero hay cosas que uno de papá dice: 'yo hasta aquí puedo llegar, allá no me puedo meter"".

Para muchos, Marbelle no tiene problemas con la orientación sexual.

Pero sí parece que tiene otra clase de problemas con su hija y su novia.

Marbelle habló de su "nieto", pero aseguró que le nacerá el sentimiento de ser abuela cuando Rafaella se convierta en madre, es decir, su hija biológica pic.twitter.com/TXJh5P17vG — Pille pues (@PuesPille) September 21, 2020

