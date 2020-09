La hija de Marbelle se destapa y habla de las terribles palabras de su mamÃ¡ en una entrevista

Aunque muchos pensaron que iba a callar, lo cierto es que la hija de Marbelle se destapa y habla de las terribles palabras de su mamá en una entrevista. 

La polémica comenzó luego de una entrevista de Marbelle con Lo sé todo. 

Y es que, en aquella entrevista, aseguró que no se siente abuela y que solo se sentirá así cuando Rafaella tenga un hijo. 

Marbelle habló de su "nieto", pero aseguró que le nacerá el sentimiento de ser abuela cuando Rafaella se convierta en madre, es decir, su hija biológica

Aunque en un comienzo Angie solo respondió con un "a palabras necias, oídos sordos", lo cierto es que más tarde dio la cara y grabó un video hablando del tema.

Sin embargo, en lugar de desquitarse, habló con todo el amor.

"A diferencia de mi mamá, no me quiero referir al tema. El amor que siento hacia ella es muy grande, así ella no considere a mi hijo como su nieto". 

