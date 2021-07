¡Se va! Cristina Hurtado tiene los días contados en ‘Guerreros’

En las redes ya se empieza a hacer viral que Cristina Hurtado tiene los días contados en Guerreros.

Hace unas semanas la presentadora colombiana les contó a sus seguidores que está esperando su tercer hijo, más de 15 años después del nacimiento del segundo.

Ni ella ni Josse Narváez se esperaban la noticia, pero sin duda, el nuevo integrante de la familia ha llenado de felicidad a este hogar.

“No lo esperábamos, pero somos muy felices. Confiamos muchísimo en Dios y ahora tenemos una ilusión enorme. Definitivamente no son nuestras cuentas, íbamos 15 años invictos, algo sucedió y ocurrió esto que es perfecto, vamos a ser padres”, contó la pareja a través de un video.

Luego de la noticia los seguidores de la pareja han estado haciendo muchas preguntas.

Una de ellas tiene que ver con si Cristina seguirá siendo la presentadora de Guerreros, reality del Canal 1.

La misma Cristina respondió a la pregunta, asegurando que no lo hará pronto, pero que cerca al parto dirá adiós al programa pues quiere dedicarse por completo a la maternidad.

“Pues claramente me toca irme. Después viene el nacimiento, la maternidad y ese montón de cosas bellísimas que quiero vivir en todo su esplendor. No va a ser muy pronto, pero sí me voy a ir de Guerreros“, confesó la también modelo en el siguiente video:

Cristina Hurtado ya se encuentra cerca al cuarto mes de embarazo, así que cada día falta un poco menos para el nacimiento del pequeño.

La pareja está muy emocionada por el sexo del bebé, el cual ya conocen y revelarán en los próximos días.

“Contamos con un soldado más del ejército de Dios, para llenar el mundo de mucho amor y así lo vemos y nos hace mucha ilusión ahora poderlo ver, ayudarle a crecer, acompañarlo, disfrutarlo, amarlo, protegerlo, enseñarle de Dios y que eche para adelante”, agregaron Cristina y Josse.