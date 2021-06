En las redes, una foto de Valerie Domínguez causó controversia por un error y ella tuvo que dar explicaciones.

Hace unas semanas la presentadora colombiana se convirtió en madre de Thiago.

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida. Qué loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia”, con este mensaje y algunas fotos, la presentadora dio a conocer la noticia del nacimiento.

A partir de ese momento ha estado compartiendo imágenes y videos de sus primeros días como mamá.

Muchos están felices por ella, pero también, les gusta que ella les cuente su experiencia, pues varios son papás y mamás primerizos.

Hace unos días la presentadora colombiana publicó una tierna foto de Thiago junto a su papá, Juan David.

Y aunque muchos se emocionaron por la imagen, otros no dudaron en comentar el mensaje:

“No saben las trasnochadas de este hombre ayudándome, pañales, gases…¡TODO! ¡Gracias!”, escribió Valerie.

De acuerdo con sus seguidores, ella no debe agradecerle, pues la paternidad es compartida.

Los comentarios fueron tantos, que la famosa tuvo que salir a hablar del tema y darles la razón.

“En esa foto yo le estaba dando a él las gracias por ayudarme, utilicé mal esa palabra y ustedes me hicieron caer en cuenta, porque la maternidad y paternidad es compartida”, aseguró.

Abrio un buen debate con esa foto. pic.twitter.com/uVTWwUsv3Q — Ana (@PuraCensura) June 8, 2021

Valerie dio a conocer la noticia de su embarazo en diciembre del año pasado.

Lo hizo con un video y el siguiente mensaje:

“Bien dicen que ‘sorpresas te da la vida’… nunca me imaginé cerrar este año con una noticia como esta: ¡Tenemos un pequeño pollito en camino!! Esta alegría la queremos compartir con ustedes”.