En las redes, Carla Giraldo estalló en un trino y parece que le dedicó su rabia a Liss Pereira.

En los últimos días las dos famosas han dado de qué hablar por su participación en MasterChef Celebrity.

Y es que, en medio de una entrevista con Bravíssimo, Carla aseguró que no se la lleva bien con Liss porque la había visto haciendo trampa.

“En unos capítulos que no han mostrado dicen: ‘levanten las manos’ y terminamos el reto y cuando yo volteo a ver ella estaba salseando, y ya habían apagado las cámaras, y yo: ‘¿Por qué haces eso? No seas tramposa’, y me dijo: ‘uish, pues si yo te viera haciéndolo yo no diría nada’, y yo le dije: ‘pues yo jamás haría trampa, así que jamás tendrías que decir eso de mí’, y ahí se rompió nuestra relación”, contó.

Luego de eso, Liss respondió a lo dicho por la actriz y a los comentarios de los televidentes con el siguiente mensaje:

“Lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro”.

La publicación parece que molestó bastante a Carla, quien volvió a hablar de la trampa en sus redes.

Y aunque no mencionó a Liss, lo cierto es que, para muchos, fue una dedicatoria directa.

“NO ENTIENDO cuando la gente justifica la trampa, el robar, hacer daño y querer pasar por encima de los demás para lograr su cometido. Muy morrongos pues… Somos o no somos correctos. DECIR LA VERDAD NO ES HABLAR MAL. Que se sientan mal es otra cosa”.

Los comentarios sobre este mensaje no se hicieron esperar, varios defendiendo a la actriz por decir la verdad y no esconder “la personalidad real de los famosos”.

“Hacer lo correcto siempre será el lado bueno de la historia”, “Se tenía que decir y se dijo” y “Decir la verdad no es hablar mal, eso solo eso, decir la verdad”, han sido algunos comentarios que ha recibido la actriz.

