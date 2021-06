En las redes, Liss Pereira responde a las críticas, luego de ser pillada haciendo trampa en MasterChef Celebrity.

Hace unos días un fanático le preguntó a Carla Giraldo si se la llevaba bien con la humorista.

En ese momento la actriz no respondió, y solo publicó la foto de dos carros chocando.

Sin embargo, la situación no terminó allí. Y es que, en medio de una entrevista con Bravíssimo, Carla contó que no se la lleva bien con Liss porque la vio haciendo trampa.

“En unos capítulos que no han mostrado dicen: ‘levanten las manos’ y terminamos el reto y cuando yo volteo a ver ella estaba salseando, y ya habían apagado las cámaras, y yo: ‘¿Por qué haces eso? No seas tramposa’, y me dijo: ‘uish, pues si yo te viera haciéndolo yo no diría nada’, y yo le dije: ‘pues yo jamás haría trampa, así que jamás tendrías que decir eso de mí’, y ahí se rompió nuestra relación”, contó.

Y agregó: “Siempre nos tocaba estar pendientes de lo que hacía Liss cuando levantábamos las manos. Las cuatro babys nos convertimos en la Policía de Liss, entonces se vio como una persecución, pero pues estábamos pendientes de que no nos hiciera trampis, porque hay 200 millones de pesos en juego”.

Luego de eso, varios televidentes buscaron a la humorista en las redes y pidieron una explicación.

Sobre lo dicho por Carla, Liss solo aseguró lo siguiente:

“Lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro”.

Los famosos que este año decidieron entrar a la cocina de MasterChef fueron: Carlos ‘Pity’ Camacho, Julio Sánchez Cócaro, Viña Machado, Catalina Maya, Carla Giraldo, Emmanuel Esparza, Ernesto Calzadilla, Endry Cardeño, Gregorio Pernía, Lorna Cepeda, Mario Espitia, Francy, Alicia Machado, Ana María Estupiñán, Lucho Díaz, Liss Pereira, Diego Camargo, Frank ‘El Flaco’ Martínez y Freddy Beltrán.