En sus redes sociales, Carla Giraldo destapó la malísima relación que tiene con otra famosa de MasterChef Celebrity.

La actriz siempre se ha caracterizado por su sinceridad y buen humor.

Eso se nota en las redes y también, en su participación en el reality de RCN.

Justamente, ella decidió unir estos dos elementos y dejar que sus seguidores le preguntaran detalles de su paso por la producción.

Uno de ellos le preguntó sobre su relación con la comediante Liss Pereira y aunque Carla no respondió con palabras, sí dejó todo claro con una imagen.

En la imagen se pueden ver dos carros que chocan. Y aunque la imagen no tenía sonido, ella decidió ponérselo para acentuar y reafirmar lo que pasa con Liss.

Y aunque por ahora no se han visto discusiones entre ambas, con la foto la actriz confirmó que pronto los televidentes las verán en la pantalla chica.

Cabe mencionar que hace unos días la famosa fue centro de los comentarios por un rumor que nació.

Se decía que Carla había discutido con Alicia Machado porque había tratado mal al equipo que las maquillaba en el reality.

Carla y Alicia se reunieron en un Instagram Live y lo desmintieron todo.

“Alicia, peleaste con una señora de maquillaje, pero no te acuerdas… pero no peleaste, diste tu punto de vista: ‘¿Quién me va a maquillar a mí?’. Y pues sí, ¿quién la va a maquillar a ella? Entonces, yo dije: ‘¡Uyyyyyy, vayan y maquíllenla!’”, aseguró Carla.

En cuanto a la exreina, ella afirmó lo siguiente: “Hay muchas maneras de ver las cosas, yo nunca sentí que hice algo para ofender a alguien. A veces, la interpretación de las cosas es muy jodida”.

MasterChef Celebrity se emite los sábados y domingos desde las ocho de la noche.