Muchos televidentes quedaron decepcionados al ver que así pillaron a Liss Pereira haciendo trampa en MasterChef Celebrity.

Hace unos días un seguidor le preguntó a Carla Giraldo cómo era su relación con la humorista.

En ese momento ella no habló del tema, y solo mostró una imagen de dos carros chocando.

Muchos quedaron con dudas, pero por fin se conoció la verdad, y Carla contó las razones de su molestia en medio de una entrevista con Bravísimo.

De acuerdo con la actriz, se decepcionó de Liss al pillarla haciendo trampa en el reality de RCN:

“En unos capítulos que no han mostrado dicen: ‘levanten las manos’ y terminamos el reto y cuando yo volteo a ver ella estaba salseando, y ya habían apagado las cámaras, y yo: ‘¿Por qué haces eso? No seas tramposa’, y me dijo: ‘uish, pues si yo te viera haciéndolo yo no diría nada’, y yo le dije: ‘pues yo jamás haría trampa, así que jamás tendrías que decir eso de mí’, y ahí se rompió nuestra relación”, contó.

Así pillaron a Liss Pereira haciendo trampa en MasterChef Celebrity

Y continuó: “Seguramente para ella eso no es trampa, quizás solo es ponerle un poco de salsa, pero para mí, en mi conciencia y en mi cabeza estamos en un juego, donde además hay plata de por medio, porque aquí no estamos solo jugando a cocinar, estamos jugando por un premio y de eso se trata esta competencia y por eso yo quiero ganar, entonces me molesta que hagan trampa, porque después esa pequeña malicia indígena la puede llevar al atril, la puede volver ganadora, entonces hasta que nos dicen que levantemos las manos hasta ahí llega y nos toca ser correctos”.

Finalmente, la actriz reveló que después de ese momento tan incómodo, ella y sus amigas de reality tenían que estar pendientes de todo lo que hacía.

“Siempre nos tocaba estar pendientes de lo que hacía Liss cuando levantábamos las manos. Las cuatro babys nos convertimos en la Policía de Liss, entonces se vio como una persecución, pero pues estábamos pendientes de que no nos hiciera trampis, porque hay 200 millones de pesos en juego”.