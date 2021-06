Si se perdió los primeros capítulos del reality, le contamos que Carla Giraldo hizo el oso haciendo unos fríjoles en MasterChef Celebrity.

El reality de RCN se estrenó durante el fin de semana, y sin duda, los televidentes rieron con las ocurrencias de los concursantes.

El primer reto fue realizar una bandeja paisa junto a un compañero.

Pero la prueba no fue tan fácil. Y es que ellos tuvieron que cocinar, pero amarrados junto a sus compañeros de equipo.

Los concursantes salieron con varias creaciones, pero Carla sorprendió con su curiosa preparación.

En un comienzo, su compañero, Carlos ‘Pity’ Camacho, fue el encargado de hacer los fríjoles, pero estos no le gustaron a Carla.

“No me parece que esos fríjoles estén. No espesaron, no tienen color, son un caldo de pollo”, dijo Carla.

Fue entonces cuando se le ocurrió licuarlos y presentarlos dentro de la bandeja paisa.

“Los chefs se van a sorprender mucho con mi espectáculo de crema de fríjol”, dijo Carla, pero la realidad fue completamente diferente.

Y es que los jurados aseguraron que no les había gustado, para nada, su invento.

Incluso, Chris Carpentier aseguró que parecía una compota.

Al final, la actriz aceptó que no fue la mejor de sus preparaciones.

“Quedó horrible”, reconoció ante las cámaras, y luego, en las redes sociales, publicó un fragmento de lo sucedido junto a la siguiente frase: “Perdón, Medellín”.

“Perdón, Medellín”: Carla Giraldo hizo el oso haciendo unos fríjoles en MasterChef Celebrity

Este año, los participantes que estarán en el reality son: Carlos ‘Pity’ Camacho, Julio Sánchez Cócaro, Viña Machado, Catalina Maya, Carla Giraldo, Emmanuel Esparza, Ernesto Calzadilla, Endry Cardeño, Gregorio Pernía, Lorna Cepeda, Mario Espitia, Francy, Alicia Machado, Ana María Estupiñán, Lucho Díaz, Liss Pereira, Diego Camargo, Frank ‘El Flaco’ Martínez y Freddy Beltrán.

La producción se emitirá los sábados y los domingos a las ocho de la noche.